A Ulassai quel viaggio in due tappe  per riannodare i fili di Maria Lai 

Musa e ispiratrice, l'arte di Maria Lai continua intrecciarsi e a tessere nuove trame a Ulassai. Due mostre nel segno dell'eredità artistica e del pensiero della sua artista simbolo, figura cardine dell'arte contemporanea. Due percorsi distinti, ma profondamente interconnessi. Il museo Camuc e la Fondazione Stazione dell’arte inaugurano domani alle 11 due progetti espositivi: “Maria Lai. Mondo incandescente” e “Sono la parola di un libro” . Un doppio viaggio per lo spettatore: uno collettivo e urbano, l’altro intimo e simbolico.

Il primo percorso

“Maria Lai. Mondo incandescente”, curata da Damiano Rossi e Marco Peri, prende le mosse e il nome da un’opera emblematica di Maria Lai: una grande Geografia del 1988, in stoffe cucite, dominata da contrasti cromatici e accenti vibranti, che si apre come un paesaggio cosmico teso verso l’infinito. Ispirandosi a quest'opera ha preso il via anche un progetto di residenze artistiche che ha coinvolto, durante l’estate, quattro protagonisti della scena artistica sarda contemporanea: Roberto Ciredz, La Fille Bertha, Carol Rollo e SKAN.

Il curatore

«La nuova programmazione dei musei di Ulassai», dice il curatore Marco Peri, «nasce dal dialogo vivo con l’eredità di Maria Lai e dal desiderio di aprire i nostri spazi a linguaggi contemporanei. Vogliamo che le mostre diventino occasioni di incontro, di riflessione e di partecipazione, coinvolgendo artisti, scuole e visitatori in un dialogo aperto e condiviso». Questi artisti e artiste, ciascuno con un linguaggio personale legato al muralismo e alla rigenerazione urbana, sono stati invitati a lavorare nel cortile del museo Camuc, trasformandolo in un laboratorio a cielo aperto. Attraverso sessioni di live painting, incontri con il pubblico e momenti di condivisione, sono nate quattro nuove opere che, dopo la mostra, saranno collocate in diversi spazi del Comune. «È un gesto profondamente ispirato al pensiero di Maria Lai, per cui l’arte doveva essere parte della vita quotidiana e abitare i luoghi della formazione e della comunità, come le scuole» sottolineano i curatori. Le opere realizzate entreranno infatti nella collezione permanente della Stazione dell’Arte e saranno valorizzate attraverso un programma educativo rivolto alle scuole del territorio. L’intento è quello di generare una relazione duratura tra l’arte e le nuove generazioni, offrendo loro uno sguardo aperto, poetico e critico sul mondo.

Il secondo percorso

“Sono la parola di un libro” è invece il titolo della personale di Fabio Frau, curata da Marco Peri, che si sviluppa come un delicato dialogo con le opere di Maria Lai. Attraverso le sue ceramiche Frau costruisce un racconto fatto di materia e memoria. «Le sue opere trasformano lo spazio espositivo in un luogo narrativo e meditativo, dove l’oggetto diventa veicolo di relazione e racconto. Il titolo non rimanda soltanto al linguaggio verbale, ma alla possibilità che l’arte diventi discorso visivo: segno capace di evocare e raccontare» spiega Peri. In questa mostra, l’incontro tra i due artisti non è solo estetico, ma profondamente concettuale. Entrambi, seppur con linguaggi diversi, riflettono sul valore dell’arte come parola, come storia, come legame con l’altro.

RIPRODUZIONE RISERVATA