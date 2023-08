A Ulassai il festival dell’Utopia 

Da giovedì al 3 settembre il paese dei Tacchi ospiterà il festival Ulassai Utopia. Rock psichedelico, stoner e doom e sottogeneri affini animeranno la quattro giorni. Il festival è l’incarnazione di un sogno di Arrèxini Eventi, un collettivo culturale legato a doppio filo a Ulassai. I luoghi intorno al paese saranno la cornice di Utopia. La musica si combinerà anche con diverse attività, dallo sport all’enogastronomia.

Si parte giovedì 31 alle 19 con White Fang al Nannai climbing home rooftoop per poi proseguire alle 22 al camping Theleme con Mrfigu Morisca. Venerdì 1 alle 10.30 ci sarà un’escursione con Sardinia E-motion alle 13.30 Progetto Rizoma. A Santa Barbara alle 20.30 sarà il momento di Joshburger, Black Capricorn, Gairo, Used to be Apes, Andiperla e alle 2 di notte Psychedelic Jam. Il 2 settembre alle 9.30 si terrà un tour delle vigne e a Santa Barbara dalle 20.30 spazio a Desert Hype, Lera, Loose Sutures, Sarra M, Tau & the drones of Praise, alle due Fratellanza R’n’R. Il 3 solo per gli abbonati, dalle 18, in un luogo ancora segreto, si assisterà alle performance di Super Mauro Brothers, Fogu Rebelde, Su Presidenti, Pille. Il festival è realizzato con il patrocinio del Comune di Ulassai e con Sa Scena, Oreri e Radio Furgoncino. «Le nostre pulsioni sono due, una prettamente musicale – spiegano dal collettivo Arrèxini– ma anche un tributo a Ulassai e ai paesi dell’entroterra e nei quali noi vorremmo nel tempo costruire un nostro percorso lavorativo musicale e culturale». (Francesca Lai)

