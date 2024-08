A Ulassai Federico Crisa Carta si aggiudica il Premio della Critica  

I fili dell’arte tessuti da Maria Lai si sono intrecciati con le opere di ventitré artisti sardi nella prima Biennale d’arte contemporanea a lei dedicata. Un Olimpo di eccellenze ma a svettare sulla cima della montagna, Crisa, al secolo Federico Carta. All’artista cagliaritano è stato assegnato ieri a Ulassai il Premio della Critica per l’installazione “Cartogramma”. Il riconoscimento (un premio in denaro di 2500 euro) è stato attribuito nella cerimonia al Camuc, dal direttore artistico della Biennale, Gianni Murtas, insieme al comitato scientifico composto da Antonello Carboni, Chiara Manca e Damiano Rossi. Una selezione ardua.

Le motivazioni

«La Commissione ha considerato la capacità dell'opera di interagire col tema centrale della Biennale: il rapporto dell'artista col contesto ambientale; e le potenzialità di un pensiero estetico che sappia unire la connotazione sociale dei luoghi alla dimensione creativa della ricerca», ha spiegato Murtas. «L’opera di Federico Carta rivela una capacità rara nell'unire il ruolo dell'artista all'ambiente circostante, inteso come luogo fisico ma anche come luogo interiore. “Cartogramma” riesce inoltre a coniugare l'originalità tecnica e compositiva dei linguaggi della “street art” con l'esplicito richiamo al lavoro di Maria Lai, recuperando la dimensione mitica e antropologica del luogo in una straordinaria metafora creativa». Crisa ha saputo interpretare al meglio con il suo lavoro i legami tra l’artista e il territorio, e inoltre legare il tutto all’opera di Maria.

«Alzo le antenne!»

«Mi sento davvero piccolo di fronte a questa vittoria, mi sono impegnato cercando di rimanere sul filo, aprendo tutto e alzando le antenne», ha commentato Crisa. «Gli artisti in mostra erano tutti di altissimo livello, persone che ho sempre ammirato e stimato profondamente. Credo sinceramente che, in questa mostra, abbiamo vinto tutti». L’opera sarà visitabile alla Biennale fino al 6 ottobre. “Cartogramma” «nasce Matera, al Museo della Scultura contemporanea, come istallazione permanente in dialogo con tre opere di Maria Lai. In occasione della Biennale di Ulassai ho deciso di rimanere su questa linea e realizzare una sorella di quel lavoro concepito tra i sassi. L'istallazione è un invito ad andare oltre, una geografia immaginaria composta da sezioni o frammenti di mondo che raccontano un territorio con il suo paesaggio, il suo cambiamento urbanistico e lo spopolamento. Al dipinto si sovrappongono degli inserti scultorei in ceramica, dipinti e incisi; veri e propri focus sulla memoria dell’umanità. Un reperto di memorie che sono venute a definirci, tali concetti sono i flussi migratori, i cambiamenti, gli assestamenti e lo spostamento». L’iniziativa di successo intitolata Progetto e Destino, inaugurata il 2 giugno scorso, è stata organizzata da Comune e Stazione dell’arte.

«La nostra forza»

«La Biennale di Ulassai non solo ha avuto il merito di realizzare l’auspicio di Maria Lai, e cioè che la Stazione dell’Arte svolgesse compito di valorizzazione dei giovani artisti; ma ha fatto anche conoscere ai molti visitatori il nuovo museo di Ulassai: il Camuc, nel centro storico dell’abitato», ha spiegato il sindaco di Ulassai Giovanni Soru. «E la Stazione dell’arte ha ampliato la sua offerta espositiva portando maggiormente alla ribalta Ulassai come centro di cultura». La cerimonia si è conclusa col concerto del pianista Guido Coraddu . Il 29 settembre verranno annunciati i vincitori dei Premi del pubblico.

