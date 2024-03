A Udine un pareggio inutile 

Udinese 1

Salernitana 1

Udinese (3-5-2) : Okoye; Joao Ferreira, Giannetti, Perez; Ebosele, Payero (21' Ehizibue), Walace, Lovric, Kamara (30' st Zemura); Thauvin, Lucca. In panchina Silvestri, Padelli, Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Brenner, Samardzic, Kabasele, Zemura, Pereyra. All. Cioffi.

Salernitana (4-3-1-2) : Ochoa; Zanoli (41' st Sambia), Manolas (27' st Pasalidis), Pellegrino, Bradaric; Basic (41' st Legowski), Maggiore, Coulibaly (27' st Gomis); Candreva; Tchaouna, Weissman (25' st Ikwuemesi). In panchina Costil, Allocca, Martegani, Simy, Dia, Kastanos, Ferrari, Vignato. All. Liverani.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Reti : nel pt 10' Tchaouna, 48' Kamara.

Note : angoli 5 a 4 per la Salernitana. Recupero: 3' e 4'. Espulso: Ebosele. Ammoniti: Payero, Walace, Joao Ferreira e Pellegrino.

È un pareggio che lascia solo rimpianti quello tra Udinese e Salernitana. I padroni di casa non trovano la vittoria nemmeno con l'ultima della classe e i campani possono recriminare soprattutto per non aver sfruttato la superiorità numerica, per espulsione di Ebosele, nell'ultima mezz'ora. Alla fine la protesta dei tifosi bianconeri: “Andate a lavorare”, rivolto ai giocatori e l'appello alla proprietà a spendere. Partono meglio gli ospiti e al 7' un destro a giro di Tchaouna finisce di poco sopra la traversa. Poi il gol: lo stesso Tchaouna, 20 anni, servito sulla trequarti destra, si accentra e dal limite lascia partire un sinistro che si infila all'incrocio dei pali. L'Udinese sbanda e quando si riprende prova a sfondare a destra, sfruttando la velocità di Ebosele. Al 47' il pari: la rete è una rovesciata di Kamara sull'ennesima pennellata di Thauvin, stavolta dalla sinistra. Il gesto tecnico è spettacolare, soprattutto per un laterale, al primo gol in A.

La ripresa

L'Udinese esce dagli spogliatoi rinfrancata e al 6' la punizione dal limite di Thauvin lambisce il palo. Gli ospiti ci provano di rimessa con capitan Candreva sempre ispirato e Tchaouna mai domo: al 13' una sua conclusione si spegne sull'esterno della rete. Scattata l'ora di gioco, Ebosele perde la testa ed entra a gamba tesa su Pellegrino: seconda ammonizione e Udinese in dieci. La Salernitana ci crede, il pericolo più grande per Okoye arriva in contropiede: è il solito Tchaouna a spizzare di testa ma trova solo un corner all’80’.

