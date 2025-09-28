A Udine out anche Zappa 

Un altro giorno di riposo per i giocatori del Cagliari che si ritroveranno domani pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini per riprendere la preparazione in vista della prossima partita, in programma domenica alle 12.30 in casa dell’Udinese, anch’essa reduce da una sconfitta (contro il Sassuolo).

Al “Bluenergy Stadium” non mancherà soltanto il “gallo” Belotti. Ancora indisponibile Zappa che dovrebbe sfruttare la pausa per le nazionali per rimettersi al passo dei compagni dopo il problema al retto femorale della coscia sinistra che lo ha costretto a uscire poco prima dell’intervallo nella gara di Coppa Italia col Frosinone. Il match del 19 ottobre con il Bologna alla Domus potrebbe essere il punto di riferimento anche per il portiere Radunovic e il giovane difensore Pintus, che ancora non hanno giocato mezzo minuto quest’anno ma sono ormai sulla via del recupero. Dovrebbe aggregarsi al gruppo già oggi, invece, Luvumbo che ha saltato le ultime quattro partite (compresa quella col Frosinone) e che punta dritto, dunque, alla trasferta di Udine. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA