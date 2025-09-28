VaiOnline
Dal campo.
29 settembre 2025 alle 01:18

A Udine out anche Zappa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un altro giorno di riposo per i giocatori del Cagliari che si ritroveranno domani pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini per riprendere la preparazione in vista della prossima partita, in programma domenica alle 12.30 in casa dell’Udinese, anch’essa reduce da una sconfitta (contro il Sassuolo).

Al “Bluenergy Stadium” non mancherà soltanto il “gallo” Belotti. Ancora indisponibile Zappa che dovrebbe sfruttare la pausa per le nazionali per rimettersi al passo dei compagni dopo il problema al retto femorale della coscia sinistra che lo ha costretto a uscire poco prima dell’intervallo nella gara di Coppa Italia col Frosinone. Il match del 19 ottobre con il Bologna alla Domus potrebbe essere il punto di riferimento anche per il portiere Radunovic e il giovane difensore Pintus, che ancora non hanno giocato mezzo minuto quest’anno ma sono ormai sulla via del recupero. Dovrebbe aggregarsi al gruppo già oggi, invece, Luvumbo che ha saltato le ultime quattro partite (compresa quella col Frosinone) e che punta dritto, dunque, alla trasferta di Udine. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Provinciali, coalizioni in ordine sparso

Urne aperte dalle 8 alle 20. Oltre 200 candidati, votano solo sindaci e consiglieri comunali 
Roberto Murgia
Il delitto di Palau

Perizia sulle ferite di Ragnedda

Gli inquirenti si concentrano ora su due persone che lo avrebbero aiutato 
Andrea Busia
Il voto

Regionali, affluenza in calo nelle Marche

Test per la tenuta del Campo progressista e per la coalizione di Governo 
Caivano

Proiettile in chiesa a Don Patriciello

Consegnato al prete anticamorra davanti alla sottosegretaria Castiello 