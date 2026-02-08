A Udine la Dinamo si spegne 

Udine 92

Sassari 79

Apu Old Wild West Udine: Christon 9 (2/9, 1/2), Zoriks 7 (2/4, 1/2), Alibegovic 28 (1/1, 6/9), Spencer 6 (2/2), Pavan ne, Mekowulu 19 (7/11, 1/1), Da Ros 5 (1/1, 1/2), Biasutti ne, Bendzius 5 (1/2, 1/3), Dawkins ne, Calzavara 11 (3/5, 0/3), Ikangi 4 (1/1, 0/5). All. Vertemati.

Banco di Sardegna Sassari: Buie 15 (4/5, 0/3), Zanelli (0/1 da tre), Seck, Beliauskas 9 (0/2, 3/6), Johnson 8 (1/6, 1/5), Ceron (0/1) Vincini 11 (3/8), Mezzanotte 3 (0/2, 1/1), Thomas 12 (6/9), McGlynn 12 (5/9), Visconti 9 (3/8, 1/4). All. Mrsic.

Arbitri: Lanzarini, Capotorto e Galasso.

Parziali: 19-19, 46-35, 69-60.

Note: p ercentuali di tiro Udine 31/63 (11/27 da tre); Sassari 28/70 (6/20 da tre). Tiri liberi: Udine 19/23; Sassari 17/21. Rimbalzi: Udine 10 off 29 dif (Mekowulu 8); Sassari 15 off 21 dif (Johnson 7).

Incompleta e discontinua, la Dinamo perde a Udine. Fatale il secondo quarto dove incassa un parziale di 27-16 anche perché tira male: 1/8 da tre. Squadra sassarese ancora incompleta perché è rientrato Johnson (lampi solo nel primo quarto, poi si è spento) però senza Pullen, colpito da un virus influenzale, è riemersa la lacuna dell'alternativa a Buie, in campo 35 minuti con anche 7 assist, ma troppi i giocatori con alti e bassi, in attacco e in difesa.

La cronaca

In avvio di gara bene i lunghi Thomas e Vincini dalla media, male il tiro dall'arco (0/3) mentre dall'altra parte Alibegovic inizia a segnare per il career high e dei due ex Mekowulu è motivatissimo: 14-8 al 6'. Mrsic cambia gradualmente il quintetto e il rientro di Johnson è una scossa che consente al Banco di riequilibrare il match: 17-17. Nel secondo periodo però i friulani partono forte e danno un nuovo strappo, i biancoblù finiscono anche a -12. Nel terzo e ultimo quarto il Banco tenta tre volte la rimonta, ma sul -5 del 24' e sul -4 del 35' incassa triple spezzagambe, e l'ultima è proprio l'unica dell'ex Bendzius che lancia il break definitivo.

