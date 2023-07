A tutto rock: arrivano i Placebo (primo agosto) allo Stadio di Sassari 

A 20 anni dall'ultimo concerto, lo stadio di Sassari riapre i battenti alla musica e lo fa con una band mitica: i Placebo, che mancavano dalla Sardegna da ben 13 anni (Sarroch nel 2010). L'appuntamento è per il 1° agosto alle 21.30 con la formazione che propone il duo originale, quello del 1994: il cantante e chitarrista Brian Molko e il bassista Stefan Olsdal.

In questi quasi 30 anni di attività hanno venduto 15 milioni di dischi e sono diventati un fenomeno per la capacità di mettere insieme le varie tendenze musicali di fine secolo: rock alternativo, new-glam, britpop e persino punk-wave. A Sassari propongono pure l'ottavo e ultimo album in studio, "Never Let Me Go" che se da una parte recupera la sfacciataggine degli esordi, dall'altra mostra maturità sonora anche sugli arrangiamenti. Eleganti e urticanti anche nei temi trattati, androgini e carismatici. Inconfondibili. Il concerto è organizzato da Insula Events in collaborazione con D’Alessandro e Galli. (g. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA