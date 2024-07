A tutta birra! Festa grande domani a Portoscuso  

Birra artigianale e tanta musica per la prima edizione della Beer Fest organizzata dalla Consulta giovanile di Portoscuso con la collaborazione del Comune. Domani, partire dalle 19 sul Lungomare, saranno presenti cinque birrifici artigianali del Sulcis: A Mine of Beer, Birrificio Bunker Carloforte, Sa Birra, Harvest e Medieterraneo, mentre la parte food sarà affidata al Centro Commerciale Naturale di Portoscuso con Maicol Murgia e Sa Petza Sarda. Presente alla manifestazione anche il gruppo folk di Portoscuso. La degustazione delle birre artigianali locali e del cibo sul Lungomare sarà accompagnata dalla musica, in prima linea gli artisti locali Mauriziante, Clone Cash, Rebox e Lucia Meloni, mentre in serata si esibiranno i Tieni il tempo, gruppo cover degli 883.

Dopo l’organizzazione dell’animazione natalizia, la Consulta giovanile di Portoscuso si cimenta per la prima volta con una festa estiva, proponendo a Portoscuso la festa della birra con un occhio di riguardo per prodotti e artisti locali. «Stiamo dimostrando sul campo di poter contribuire concretamente alla valorizzazione di Portoscuso - ha detto Fedrico Cau, presidente della Consulta - anche premiando le tante professionalità e i talenti locali». (a. pa.)

