“A tu per tu”: Carta incontra Truzzu 

Paolo Truzzu è l’ospite di “A tu per tu”, il format settimanale di Radiolina condotto da Alessandra Carta (foto) . Dalle 14,30 e per mezz’ora, l’ex sindaco di Cagliari e attuale capo dell’opposizione in Consiglio regionale risponderà alle domande della giornalista su politica sarda e cittadina, con la sanità e l’eolico in testa.

La puntata, che va in replica su Videolina domani alle 22,30 e venerdì alle 10,30, sarà anche l’occasione per parlare di FdI, il partito di Giorgia Meloni di cui fa parte Truzzu.