“A tu per tu”: Carta incontra Comandini 

Torna “A tu per tu”, oggi su Radiolina. L’ospite della puntata – come di consueto dalle 14,30 – è il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini.

Con l’esponente sardo dei dem, ex segretario del partito, la giornalista Alessandra Carta (nella foto) misurerà lo stato di salute del Campo largo, la coalizione a trazione Pd-M5S che sta gestendo non senza difficoltà la crisi della sanità isolana. Sarà anche l’occasione per mettere sotto la lente il ddl sulle aree idonee, altra spina nel fianco della maggioranza in Regione.

RIPRODUZIONE RISERVATA