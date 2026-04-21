“A tu per duo” domani a Cagliari 

Prende il via domani a Cagliari “A tu per duo”, la rassegna primaverile di Forma e Poesia nel Jazz che, come dichiara esplicitamente il titolo, sceglie di concentrarsi su una delle forme più intime e rivelatrici del linguaggio jazzistico, quella del dialogo a due; una scelta non solo musicale: i quattro concerti in programma da qui al 28 maggio – tre ospitati dal Bflat, in via del Pozzetto, e uno dal JazzArt, in via Lamarmora – saranno altrettante occasioni per entrare in una dimensione raccolta, in cui l'ascolto diventa una relazione quasi confidenziale tra artisti e pubblico, un racconto condiviso, costruito nell'istante, com'è nella natura del jazz.

Protagonisti delle quattro serate, tutte con inizio alle 21, la cantautrice Simona Severini con il contrabbassista Jacopo Ferrazza (domani, nella foto), sodalizio artistico nato nel 2022 e cresciuto rapidamente grazie a un'intesa naturale e intorno a un repertorio che intreccia brani originali, riletture della tradizione jazzistica e omaggi ad autori come Joni Mitchell; il pianoforte e la voce di Silvia Manco con il trombettista Antonello Sorrentino (il 9 maggio); ancora una voce, quella dell'eclettica Karima, con il pianista e crooner Walter Ricci (il 14 maggio); e infine, a completare il cartellone (il 28 maggio) la chitarra di Eleonora Strino e il pianoforte di Claudio Vignali.

I posti sono limitati e il prezzo dei biglietti varia dai 15 ai 25 euro a seconda delle serate. Informazioni al numero della cooperativa Forma e Poesia nel Jazz 3883899755; prenotazioni al Bflat al 3479389791.

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