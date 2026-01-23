VaiOnline
Basket Serie A.
24 gennaio 2026 alle 00:09

«A Trieste per migliorare» 

Coach Mrsic presenta la partita di una Dinamo acciaccata 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sassari. L'acciaccata Dinamo (senza Marshall e Beliauskas e con Johnson a mezzo servizio) cerca il colpaccio a Trieste dove solo la Virtus Bologna ha vinto. Le altre, Milano compresa, hanno perso tutte. Match davvero complesso quello di stasera alle 20 per la squadra sassarese, che è in serie aperta di quattro sconfitte. All'andata vittoria dei biancobù allenati da Mrsic 85-80 grazie a uno strepitoso approccio: 30-17 con la coppia Marshall-Johnson autrice di 40 punti.

Il coach Veljko Mrsic presenta la partita: «Trieste rappresenta un’altra opportunità per continuare a migliorare il nostro gioco. Gioca molto bene in casa e, come noi, sta convivendo con alcuni problemi di infortuni. Vedremo in che condizioni saremo dopo una settimana segnata anche dagli impegni europei, sia per noi che per loro. Per metterli in difficoltà dovremo avere maggiore continuità e consistenza rispetto alle ultime partite. Sarà fondamentale la difesa, L’obiettivo è provare a portare a casa i due punti ma per vincere fuori dobbiamo essere quasi perfetti».

Oggi il Banco schiererà un Buie praticamente recuperato, mentre Johnson non è ancora al top, quindi saranno soprattutto Pullen, Zanelli e Visconti a dover dare tanto nelle due metàcampo, perché Trieste è non a caso terza come precisione nel tiro da tre punti (37%). I pericoli arrivano soprattutto dalle guardie: Ramsey sfiora i 19 punti di media col 42% nelle triple, Brown arriva a 11,6 punti col 38% da tre. Se poi dovesse rientrare anche il play Ross (11 punti col 37% da tre e 4 assist) sarebbe davvero dura. Tra i lunghi dovrebbe rientrare Sissoko (11 punti e 7,5 rimbalzi) e occhio all'ex Jeff Brooks.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Stop alle code in auto: la Statale 195 riaprirà entro oggi (o domani)

Le limitazioni: divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 chilometri orari 
Enrico Fresu
Il confronto.

«Pioggia intensa ma diluita nel tempo»

Tania Careddu
Dopo il ciclone

Detriti nell’Omodeo, pulizie in ritardo

I Comuni non hanno fatto in tempo a raccogliere il materiale: ora è sott’acqua 
Serafino Corrias
Intervista su Videolina all’ex presidente di Sogaer

«L’aeroporto di Cagliari deve restare pubblico nell’interesse dei sardi»

Per Luciano Ticca i fondi privati perseguono solo l’obiettivo degli utili 
Nicola Scano
L’iniziativa

Programma US, la scuola delle imprese

Ieri la consegna dei diplomi Sda Bocconi per i trenta iscritti ai corsi di alta formazione 
Michele Ruffi
Regione

Manovra, è scontro: veleni sulla sanità

Il centrodestra: in due anni solo scelte sbagliate. Chessa (FI): Todde lasci l’interim 
La festa

Un samba contro la violenza

A Lanusei patto tra associazioni: «Restituiamo il Carnevale alle famiglie» 
Simone Loi
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il caso

Campagna per il “No” nel liceo di Cagliari: il caso in Parlamento

Giustizia: interrogazione di Deidda (FdI) sull’incontro al De Sanctis col pm Vacca 
Francesco Pinna