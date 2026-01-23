«A Trieste per migliorare» 

Sassari. L'acciaccata Dinamo (senza Marshall e Beliauskas e con Johnson a mezzo servizio) cerca il colpaccio a Trieste dove solo la Virtus Bologna ha vinto. Le altre, Milano compresa, hanno perso tutte. Match davvero complesso quello di stasera alle 20 per la squadra sassarese, che è in serie aperta di quattro sconfitte. All'andata vittoria dei biancobù allenati da Mrsic 85-80 grazie a uno strepitoso approccio: 30-17 con la coppia Marshall-Johnson autrice di 40 punti.

Il coach Veljko Mrsic presenta la partita: «Trieste rappresenta un’altra opportunità per continuare a migliorare il nostro gioco. Gioca molto bene in casa e, come noi, sta convivendo con alcuni problemi di infortuni. Vedremo in che condizioni saremo dopo una settimana segnata anche dagli impegni europei, sia per noi che per loro. Per metterli in difficoltà dovremo avere maggiore continuità e consistenza rispetto alle ultime partite. Sarà fondamentale la difesa, L’obiettivo è provare a portare a casa i due punti ma per vincere fuori dobbiamo essere quasi perfetti».

Oggi il Banco schiererà un Buie praticamente recuperato, mentre Johnson non è ancora al top, quindi saranno soprattutto Pullen, Zanelli e Visconti a dover dare tanto nelle due metàcampo, perché Trieste è non a caso terza come precisione nel tiro da tre punti (37%). I pericoli arrivano soprattutto dalle guardie: Ramsey sfiora i 19 punti di media col 42% nelle triple, Brown arriva a 11,6 punti col 38% da tre. Se poi dovesse rientrare anche il play Ross (11 punti col 37% da tre e 4 assist) sarebbe davvero dura. Tra i lunghi dovrebbe rientrare Sissoko (11 punti e 7,5 rimbalzi) e occhio all'ex Jeff Brooks.

