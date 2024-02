A Trieste l’ultimo successo casalingo 

Le ultime 3 vittorie del Cagliari in casa sulla Lazio hanno tutte lo stesso risultato: 1-0. E la più recente non era nemmeno in Sardegna ma a Trieste, il 19 maggio 2013 nell'ultima giornata gol di Dessena.

Colpo salvezza

Il primo 1-0 della serie arriva il 24 febbraio 2008, alla 24ª giornata come oggi. Ultimo e ancora staccato in classifica, il Cagliari di Ballardini ha iniziato la risalita che lo porterà a salvarsi con 90' d'anticipo. Nel primo tempo ci prova la Lazio due volte con Rocchi, senza trovare la porta. A inizio ripresa la punta ha un'altra chance di testa, stavolta becca lo specchio e Storari è prodigioso. Al 62' la partita cambia, rosso a Fini per un fallaccio su Mudingayi. Ma anche in dieci il Cagliari fa l'impresa, quando all'89' Agostini da sinistra crossa per Matri che con un colpo di testa angolato supera Ballotta. Un gol fondamentale, festeggiato a lungo in campo e con Agostini che per l'emozione non trattiene le lacrime.

Il bilancio

Il Cagliari in tutto ha vinto 14 volte in casa sulla Lazio, la metà di queste nei primi 7 confronti diretti in Sardegna: 10 in A, 2 in Coppa Italia e 2 in B. I biancocelesti si sono imposti 16 volte, le ultime 4 consecutive, 11 i pareggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA