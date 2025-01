«A trent’anni da Fiuggi è la sinistra che resta chiusa nel Novecento» 

La chiamiamo ancora la svolta di Fiuggi e sembra ieri. A chi trent’anni fa c’era e la visse come una cosa enorme e a chi era altrove, e pensa ancora che fu molto ma non abbastanza. Il 27 gennaio del 1995 ad ascoltare Gianfranco Fini che definiva «un valore» l’antifascismo c’era anche Carmelo Porcu. Aveva alle spalle una lunga militanza nel Msi, che in quei giorni di depuramento termale si reincarnava in An, e di fronte vent’anni a Montecitorio. Ma non era occupatissimo: da pochi giorni Bossi aveva fatto cadere il Berlusconi I e Porcu restava sottosegretario al Lavoro solo per gli affari correnti. «Vedevamo finire il sogno di governare l’Italia ma decidemmo di non rinviare l’assemblea, Fiuggi anche da questo punto di vista fu il momento della consapevolezza. Stavamo facendo un passo storico, senza ritorno, e non lo facemmo in modo improvvisato. Già tre anni prima Fisichella aveva scritto un articolo sul Tempo invitando il Msi a uscire dal suo isolamento per creare un’Alleanza nazionale da contrapporre all’Alleanza democratica. E poi i convegni, i circoli di An che nascevano in quel periodo, il buon risultato elettorale… Era un terreno ben arato, insomma. Ma quel giorno lasciavamo la casa del padre e fu un passaggio sofferto. Molti piansero, ricordo Tremaglia… In tanti eravamo commossi, ma sapevamo che stavamo dando un futuro alle nostre idee. Fu una cosa seria. Non un predellino.

Che cosa fa oggi Carmelo Porcu?

«Mi riposo. Sono stato in Regione dell’89 al ’94 e in Parlamento dal ’94 al 2013: salvo casi eccezionali, se un discorso dura vent’anni ce n’è fin troppo. Partecipo a qualche incontro, non sono iscritto a nessun partito ma seguo con attenzione quel che capita a destra e sono felice di quello che sta facendo Giorgia Meloni».

Quella svolta va completata? Oggi a destra se si parla di fascismo si arrabbiano, oppure ridono e dicono che è una questione superata.

«Fini chiuse Fiuggi dicendo che si doveva uscire dalla nostalgia del Novecento e dalla tentazione dell’ideologia: oggi è la sinistra che non mi pare sia uscita dal Novecento. E invece dovrebbe. E dovrebbe accettare che non c’è nulla di autoritario e tanto meno di fascista nella destra attuale. Sarebbe capace di avere un dialogo democratico, fondato sulle idee di adesso e non su un passato che, anche per ragioni anagrafiche, non esiste più lontanamente? Io non mi vedo bene in camicia nera, dai».

Ma alla Casa Bianca c’è un eversore che grazia i golpisti, Musk fa il saluto romano, in Ungheria c’è Orban e in Germania Afd cresce.

Ride, di cuore: «Alla fine la sinistra ammetterà che l’unica moderata è Giorgia Meloni».

Lei parlava di nostalgia. Uno slogan missino diceva: abbiamo nostalgia dell’avvenire. L’avvenire è arrivato e la destra è al potere: ha mai nostalgia di quando eravate piccoli, impresentabili e non contavate niente?

«Abbiamo una grande leader che interpreta alla perfezione la destra moderna, e d’altronde uscimmo da Fiuggi aderendo all’economia sociale di mercato e ribadendo il nostro europeismo e il nostro atlantismo. Ma attenzione, erano gli anni Cinquanta quando il Msi votò per l’adesione all’Alleanza atlantica, e la prospettiva dell’Europa - un’Europa conservatrice, ovviamente, di destra – ci apparteneva già allora. Molti discorsi quindi erano una naturale continuazione di quelli sviluppati in passato. Ho rimpianti? Forse uno, ma più che politico è sentimentale: allora c’era non solo più consapevolezza ma anche più amalgama umano. E una tensione personale e morale di cui eravamo fieri. Oggi se devo mettere in guardia da una tentazione non è quella della nostalgia ma quella del potere per il potere: se dovessimo perdere il collegamento col popolo non renderemmo un grande servizio alla nostra storia. E poi rimpiango il fatto che all’epoca nelle assemblee elettive, anche quelle comunali, c’erano persone che avevano qualcosa da dare alla politica e alle istituzioni. Oggi vedo il pericolo che qualcuno si dedichi alla politica perché pensa che la politica, il partito, le istituzioni debbano dargli qualcosa. Io direi: chiediamoci che cosa possiamo dare noi alla politica».

Kennediano…

«Sarà questo spirito da Nuova Frontiera che ho sentito nel discorso di Trump. Però era Paolo VI a dire che la politica è la più alta delle opere di carità».

La Fiamma va cancellata?

«Giorgia Meloni ha detto che la questione non è all’ordine del giorno. Poi a me personalmente piacerebbe se restasse, ma se un giorno il simbolo cambiasse non mi scandalizzerei. L’importante è che nel caso di tratti di una decisione degli organi di FdI e non di un’imposizione esterna».

È più di destra Salvini o Meloni?

«Meloni. Perché la destra oggi dev’essere conservatrice e attenta alle istanze popolari, ma anche ferma nei valori. E poi al governo sta facendo miracoli, quindi è più di destra lei».

