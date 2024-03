A trenta all’ora soltanto vicino alle scuole 

Trenta chilometri orari all’interno del centro storico e davanti ai luoghi di maggiore afflusso dei pedoni, limite di cinquanta nel resto del paese: questa mattina la Giunta approverà il nuovo piano che regolamenta la viabilità cittadina di Capoterra.

Mentre nel resto delle città d’Italia la parola d’ordine e ridurre il più possibile la velocità delle auto anche nei luoghi dove il limite dei 30 chilometri all’ora appare eccessivamente restrittivo, l’amministrazione guidata dal sindaco Beniamino Garau va in controtendenza ed è pronta a fare dei distinguo. Dopo l’approvazione del provvedimento da parte della Giunta, verranno posizionati i nuovi cartelli stradali che chiariranno ai cittadini dove sarà consentito procedere a 30 all’ora e dove a 50.

Il traffico

Un provvedimento, secondo i piani dell’amministrazione municipale, che dovrebbe rendere il traffico cittadino più fluido. «La decisione è avvenuta dopo un attento studio del traffico cittadino - precisa il sindaco Garau - il limite restrittivo vigerà su tutto il centro storico, davanti alle scuole, i parchi e le chiese, nel resto di luoghi sensibili e nelle strade strette. Ci siamo resi conto che non è necessario ingessare l’intero centro abitato con limiti troppo rigidi dove non ci sono rischi reali per i pedoni: al contrario, il limite di 30 chilometri orari, dove non serve, rischia di provocare tamponamenti e congestiona il traffico. Dopo la delibera, passeremo al posizionamento della nuova cartellonistica stradale».

I vigili

Roberta Maxia, comandante della polizia locale di Capoterra, delimita i contorni della zona in cui sarà necessario procedere in auto con maggiore cautela: «Ci siamo attenuti alla definizione di centro storico stabilita dal Piano urbanistico comunale, in tutte quelle strade che ne fanno parte riteniamo che il limite dei 30 chilometri all’ora sia doveroso, lo stesso vale per le aree in cui c’è una grande concentrazione di pedoni, e le vie cittadine in cui non sono presenti i marciapiedi».

L’opposizione

L’ex sindaco, Francesco Dessì, storce il naso e vede di cattivo occhio la circolazione delle auto a 50 chilometri orari: «Credo che i 30 orari siano sufficienti in tutto il centro abitato, nelle vie cittadine si deve procedere con cautela perché il rischio di investire qualche passante è sempre dietro l’angolo. Non è sollevando il limite orario di alcune strade che si decongestiona il traffico del paese, a rallentarlo, negli ultimi due anni, sono state le scelte di questa amministrazione comunale, che in diverse occasioni ha improvvisato l’inversione dei sensi di marcia di diverse vie - spesso per accontentare qualcuno - creando sensi unici che, alla fine, hanno provocato esclusivamente disagi».

