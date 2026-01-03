A tredici anni ruba un telefonino 

Ha provato a rubare il cellulare a un passante in via Portoscalas, nel quartiere di Stampace, ma il suo tentativo non è andato a buon fine. Ancora un episodio di malamovida in pieno centro a Cagliari: nella serata di ieri un minorenne è stato fermato dagli agenti della squadra Volante della Questura giunti sul posto in pochi minuti. Il ragazzino però non è imputabile in quanto minore di 14 anni.

Dopo il tentato furto, l’autore avrebbe cercato di scappare: sarebbe stato bloccato in breve tempo, mettendo immediatamente fine alla fuga, e trattenuto al tavolo di un bar della strada fino all’arrivo degli agenti, che hanno svolto gli accertamenti sull’accaduto.

Pochi minuti dopo l’episodio si è anche formata calca in strada perché diversi passanti, vedendo il ragazzo in manette seduto nel tavolino di un locale, si sono avvicinati per chiedere informazioni, con uno degli agenti presenti che ha spiegato quanto accaduto. Si tratta dell’ennesimo caso di malamovida in centro, che spesso vede protagonisti proprio ragazzi minorenni.

