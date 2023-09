A tre giorni dall’evasione travestito da cuoco preso l’ex militare sospettato di spiare per l’Iran 

Londra. È stato arrestato dopo tre giorni di fuga Daniel Khalife, il 21enne ex militare britannico accusato d'aver pianificato azioni terroristiche e di potenziale spionaggio evaso il 6 settembre dalla prigione londinese di Wandsworth. Khalife è stato fermato poco prima delle 11 ora locale (le 12 in Italia) nella zona di Chiswick, quartiere dell'ovest di Londra che era diventato il fulcro delle ricerche della Polizia e dove venerdì notte c’erano stati, riferisce la Bbc, “avvistamenti confermati” dell’ex militare da parte di residenti, forse incoraggiati dalla taglia da 20mila sterline per chiunque desse informazioni concrete e utili agli investigatori. Congedato con disonore a maggio, Khalife era stato poi arrestato con l'accusa di aver progettato attentati e raccolto informazioni sensibili sulle forze armate con l’intenzione di passarle a “uno Stato ostile” che la Bbc ha identificato nell'Iran. Il giovane è riuscito a dileguarsi vestito da cuoco, dopo aver ottenuto un inopinato permesso di lavorare nelle cucine, agganciandosi con cinghie di fortuna sotto un van entrato per scaricare viveri. Non è chiaro perché un sospettato di spionaggio fosse in un carcere di categoria B e non di massima sicurezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA