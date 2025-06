A tre anni dal voto la minoranza boccia la gestione Muscas 

«Una riunione familiare per pochi intimi» in un’aula consiliare in cui «da tre anni non funziona l’impianto di climatizzazione». Il gruppo di minoranza Samassi Riparte guidato da Giancarlo Melis va all’attacco dopo l’assemblea pubblica di una settimana fa in cui la sindaca Beatrice Muscas ha illustrato il primo bilancio a tre anni dal voto. «La legislatura è iniziata con la chiusura improvvisa del mercato civico per la quale gli esercenti si sono ritrovati senza lavoro e senza indennizzi». Non solo. «Sempre all’inizio della legislatura è arrivata la sentenza dopo parecchi anni che imponeva al Comune il pagamento dell’area espropriata dove è appunto sorto il mercato e il parcheggio per un importo di 242.000 euro, di cui ventimila euro di spese di giudizio, circa cinquantaduemila euro di interessi. Uno scempio. E poi, quest’amministrazione impedisce sistematicamente nelle sedute dei Consigli comunali un confronto democratico – insiste Melis – nonostante le nostre interpellanze o interrogazioni a cui si risponde in modo vago o con silenzi». Riflettori accesi anche sul fronte dei servizi al cittadino: «Gli orari di apertura del Municipio sono insufficienti. I disagi sono sempre stati notevoli ma con una pioggia di cartelle per il pagamento dei tributi i cittadini avevano bisogno di chiarimenti e così sono rimasti pazientemente in fila per giorni. Vi lascio immaginare le persone di una certa età con appuntamenti che venivano presi online o tramite telefono. Aggiungiamo pure i disagi per il ritiro dei rifiuti o il conferimento degli ingombranti all’ecocentro sempre pieno, tanto che bisogna rivolgersi ai paesi limitrofi a seconda della tipologia. La conseguenza è che alcuni cittadini con poco senso civico buttano nelle nostre campagne». La nota sarà letta durante la prossima seduta del Consiglio. ( n. f. )

