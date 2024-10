A Tossilo riesplode la crisi 

A Tossilo soffia forte il vento della crisi. Il futuro degli operai appare sempre più incerto. Ancora una volta, a soffrire sono i lavoratori e circa 25 famiglie. Rischiano di non avere più assicurato lo stipendio. Il 30 settembre è scaduta la convenzione tra la Tossilo spa, che gestisce gli impianti di trattamento dei rifiuti, in crisi da anni, i Comuni di Macomer e Borore e il Consorzio provinciale di Nuoro. Costituiva l’ombrello protettivo e assicurava, seppure tra difficoltà e ritardi, la retribuzione ai lavoratori della Tossilo che finora hanno operato per conto dei Comuni.

La situazione

«A oggi - spiegano i lavoratori - la Regione non ha dato risposta sulla richiesta della società, col presidente Mario Zacchino, di prorogare lo strumento di utilizzo dei lavoratori, quindi il rinnovo della convenzione con i Comuni di Macomer e Borore. La situazione ci fa ripiombare nell’incubo più assoluto. Situazione già vissuta nel recente passato: dover attendere mesi per vedere garantito il nostro sostentamento. Per questo chiediamo alla Regione di fare chiarezza, in maniera autorevole, sui propri intenti in merito alla questione del sistema di smaltimento di Tossilo. A quattro mesi dalla delibera che prevede il passaggio dell’area industriale di Macomer al Consorzio industriale provinciale di Nuoro, la situazione pare sempre più caotica. Abbiamo la sensazione che il livello di contrapposizione tra gli enti coinvolti sia addirittura aumentato. Meritiamo risposte e trasparenza che speriamo arrivino in fretta. Ogni giorno che passa rappresenta, per noi, ulteriore sofferenza dopo anni di indecisioni».

I timori

I lavoratori, non più impegnati nei Comuni, attendono decisioni e presidiano gli impianti di trattamento di rifiuti. «Altro non possiamo fare», dicono. Sull’avvio del nuovo termovalorizzatore non arriva nessun segnale da mesi. Non sono stati sufficienti gli interventi della Prefettura, a fronte di una situazione politica che negli ultimi anni ha ignorato la grave situazione venutasi a creare a Tossilo. Tutto tace anche sull’accorpamento del Consorzio industriale di Macomer a quello provinciale. Le decisioni spettano alla Regione.

