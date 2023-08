A Tortolì non si potrà fumare in spiaggia 

I sindaci di Tortolì e Bari Sardo, maggiori centri per presenze turistiche dell’Ogliastra (800 mila complessive nel 2022), rassicurano: «Nessuna esigenza di numero chiuso in spiaggia». Provvedimenti analoghi a quelli che vigono nelle cale di Baunei non sono all’orizzonte. Chilometri e chilometri di litorale garantiscono sicurezza. La novità assoluta sotto l’ombrellone arriva da Tortolì dove, dall’estate prossima, sarà vietato fumare in tutte le spiagge. Sarà la prima località balneare ogliastrina ad applicare una simile ordinanza. «La stiamo studiando». Ad annunciarlo è il sindaco, Marcello Ladu. Il primo cittadino ha intenzione di bandire il fumo lungo tutti i 17 chilometri di litorale. «I mozziconi in spiaggia non sono più tollerabili», aggiunge Ladu. Che fa il punto della situazione sulle spiagge di competenza del Comune che amministra dallo scorso maggio: «Bisogna rivedere gli accessi al mare e garantire più servizi ai bagnanti. In alcuni punti c’è il problema dei parcheggi ma stiamo studiando soluzioni. Per ora, rispetto al passato, siamo riusciti a incrementare il numero di torrette per i bagnini, portandole da 8 a 10, a posizionare 16 bagni chimici su 8 spiagge e tenere aperte le isole ecologiche 7 giorni su 7, anziché 3 come prima». Mai pensato a contingentamenti neppure a Bari Sardo. «Abbiamo la fortuna di disporre di più di 9 chilometri di litorale, spiagge paradisiache, capaci di soddisfare i diversi gusti dell’utenza. Da noi - dichiara il sindaco Ivan Mameli - il distanziamento sociale e la tranquillità non è mai stato un problema neppure durante il Covid».