A Tortolì la nuova imposta decisa dal commissario 

Svolta turistica a Tortolì. La tassa di soggiorno è realtà. Nei prossimi giorni sarà introdotta l’imposta, che con ogni probabilità verrà applicata già a partire dalla stagione turistica alle porte. A introdurla è il commissario straordinario, Francesco Cicero, che assomma le funzioni di sindaco, Giunta e Consiglio comunale. Le tariffe sono al vaglio del dirigente inviato dalla Regione per reggere il Comune dopo lo scioglimento degli organi esecutivi avvenuto lo scorso gennaio. In Ogliastra altri due centri hanno introdotto la tassa di soggiorno da tempo: a inaugurare il corso è stato Lotzorai, più recente l’introduzione a Bari Sardo, mentre a Tertenia l’ipotesi è allo studio.

La novità

L’introduzione della tassa di soggiorno è legata all’approvazione del bilancio di previsione, di cui l’ente non è ancora dotato. Anche questa è competenza del commissario straordinario. È Cicero a illustrare i principi della nuova imposta: «Sarà una tassa di scopo e gli introiti saranno a beneficio esclusivo del turismo. Dai servizi annessi, alla manutenzione di strade, marciapiedi, decoro e sicurezza». L’impianto di fondo è, da ieri, sulla scrivania di Cicero, cui spetterà indicare le tariffe da applicare in base alla tipologia della struttura ricettiva ed eventuali esenzioni a categorie speciali. «Tortolì dev’essere accogliente», afferma il commissario straordinario che ha sciolto una faccenda di cui a Tortolì si discuteva da tempo.

Prime reazioni

I dati delle ultime stagioni turistiche proiettano Tortolì tra le prime cinque località regionali per numero di presenze. Dati che confortano il sistema in un territorio che, da anni, investe risorse sul potenziamento dell’offerta ricettiva. «È una tassa di scopo per definizione. È più vantaggioso lavorare senza, però nel momento in cui c’è la decisione andrebbe verificato il perseguimento degli obiettivi, ovvero come il Comune vuole investire le risorse», sostiene Mattia Pilosu, presidente della sezione Turismo e cultura di Confindustria Sardegna Centrale. «Chiaro che se dovessi scegliere - puntualizza Pilosu - direi no a una nuova tassa, ma a questo punto confidiamo davvero che gli introiti siano realmente una garanzia di investimento per il settore turismo».