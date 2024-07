A Tortolì il miglior street food del mondo 

Sarà un lungo weekend a Tortolì all’insegna del cibo e di un viaggio nel migliore streetfood del mondo con “La festa del gusto internazionale”. L'evento itinerante organizzato dall'associazione Invitas fa tappa nella cittadina costiera dal 4 al 7 luglio. Come da copione si terrà nel cuore pulsante viale Monsignor Virgilio.

Sessanta stand

Se siete a dieta, un consiglio: rimandatela. Oltre sessanta stand di street food nel piazzale Multipiano, sarà un viaggio tra le cucine di tutto il mondo, ovviamente quella sarda e del resto della Penisola, e non mancheranno i i piatti internazionali. Un percorso culinario di diecimila chilometri. Ci sarà il re indiscusso della cucina sarda: il maialetto arrosto e i piatti tipici nostrani. E poi la cucina del sud Italia con i dolci siciliani e gli arancini o le prelibatezze pugliesi come i panzerotti. Non mancherà la griglia che sfrigola con l’asado argentino e la picanha brasiliana. Ci sarà la paella spagnola nelle sue varie versioni. Da non perdere anche lo stand messicano con tacos e burrito. Grande novità, lo stand della cucina giapponese e quello dedicato alla pasticceria belga con golosissimi waffel, pretzel e dolci.

Non solo cibo ma anche grande intrattenimento: la serata inaugurale si apre con il giocoliere e artista Gionata Feuer Frei con uno spettacolare show di fuoco e luci. Venerdì ci sarà invece la migliore dance dagli Anni Ottanta ai Duemila con Angelo Fraternali e Dj Anthony Zella. Sabato sarà Noche caliente con Juan Felix Chatterlain e José Carlos Montes, il meglio dei balli latinoamericani di gruppo. Domenica si chiude con i dj set. In apertura di ogni serata un momento per i più piccoli con giochi e foto con le mascotte del Cartoon Fest.«Siamo felici di ospitare una manifestazione come questa che richiama ogni estate tantissime persone - commenta l'assessora con delega al Turismo, Rita Cocco - un format che piace e accontenta tutti con una proposta variegata di spettacoli».

Sono oltre 150 gli addetti ai lavori parte della kermesse che per alcuni giorni si trasferiscono a Tortolì per l'evento. «Torniamo come sempre con grande piacere, oltre il lavoro ci piace questo territorio dove ci troviamo a casa, ringraziamo il Comune per l'accoglienza», commenta il patron della manifestazione, Ivan Scarpa.

