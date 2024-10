A Torregrande Pianosi “europeo”  

Festeggia l’Italia sul podio della Formula Kite Youth European Championship 2024 di Torregrande, con un titolo che va all’olimpionico Riccardo Pianosi, in forza al Gruppo Sportivo della Marina Militare, che si dice «contento del risultato». Dietro di lui lo svizzero Gian Andrea Stragiotti e al terzo posto il tedesco Jan Voester.

Grazie a una formula open, il campionato europeo ha consentito ad altri atleti provenienti dal resto del mondo di partecipare. Così il vincitore assoluto è il bronzo olimpico Maximilian Maeder, singaporiano e campione del mondo di questa specialità. «Spero che tutti si siano divertiti a guardare le semifinali e le finali. Grazie Torregrande!», ha detto il singaporiano appena raggiunta la spiaggia. Il fratello Karl Maeder, di nazionalità svizzera, ha guadagnato il titolo di campione europeo U17. La vittoria femminile è andata alla francese Lysa Caval mentre nell’U17 ha primeggiato la polacca Karolina Jankowska.

I commenti

«Siamo soddisfatti da questa intensa settimana», dice Sergio Cantagalli, direttore sportivo Open Water Challenge, «ancora una volta il golfo di Oristano porta l’organizzazione ai massimi vertici internazionali, uno stimolo in più per riproporsi con nuovi progetti per la promozione di sport e territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA