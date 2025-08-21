VaiOnline
BEACH TENNIS
22 agosto 2025 alle 00:38

A Torregrande in campo i big internazionali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Scatta sulla spiaggia di Torregrande il BT 200 ITF Beach Tennis World Tour - Eolo Beach Contest Proxienergy 2025, torneo internzionale di doppio maschile, femminile e misto con 15.000 dollari di montepremi, che si concluderà domenica. Gli incontri cominciano alle 14, con l’organizzazione di Eolo Beach Sports, tra le società sarde di riferimento di questa disciplina, la cui squadra milita in Serie A. Oltre ad alcuni dei migliori italiani, sono iscritte coppie da Spagna, Brasile, Germania Svizzera e dalla caraibica Aruba, con nomi importanti del panorama beach tennistico mondiale. Tra le donne, le italiane Nicole Nobile e Giulia Trippa, rispettivamente numero 11 e 19 nel ranking mondiale; tra gli uomini spiccano le coppie composte dai pluri-iridati Luca Cramarossa e Filippo Boscolo, da Edoardo Ponti e dal brasiliano Victor Amorim Gonzaga, dal sardo Andrea Reginato in coppia con Luca Brasini, a cui si aggiungono Dario Jublin e Andrea Veronesi.

Oltre ai match internazionali, sono in programma tornei riservati agli altri atleti: la “Erboristeria al Naturale Cup”, sempre a oggi a domenica vedrà impegnati tanti atleti sardi e italiani che potranno cimentarsi nei doppi maschili e femminili Tpra, 3ª categoria, Open e U18.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

«Insularità, basta proclami: si apra la vertenza Sardegna»

La proposta di Cgil e Cisl per garantire le compensazioni Deidda (FdI): «Il Governo c’è». Lai (Pd): «Azioni concrete» 
Lorenzo Piras
Il lungo addio

Medici in fuga dalla sanità pubblica

Turni massacranti e basse retribuzioni, in Italia è boom di dimissioni 
Piera Serusi
Il caso

«Sagre senza buoi, per noi un danno»

La famiglia Piddiu: per la dermatite abbiamo già perso 12mila euro 
Ivan Murgana
lo sgombero

Blitz al Leoncavallo, infuria la polemica

Meloni: non ci sono zone franche. L’ira del sindaco Sala: non era stato avvertito 
Tragedia a Ragusa

Sfugge ai genitori e annega in piscina

Il bimbo, 2 anni, era nella villa del nonno. Il padre lo trova esanime sott’acqua 