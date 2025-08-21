A Torregrande in campo i big internazionali 

Scatta sulla spiaggia di Torregrande il BT 200 ITF Beach Tennis World Tour - Eolo Beach Contest Proxienergy 2025, torneo internzionale di doppio maschile, femminile e misto con 15.000 dollari di montepremi, che si concluderà domenica. Gli incontri cominciano alle 14, con l’organizzazione di Eolo Beach Sports, tra le società sarde di riferimento di questa disciplina, la cui squadra milita in Serie A. Oltre ad alcuni dei migliori italiani, sono iscritte coppie da Spagna, Brasile, Germania Svizzera e dalla caraibica Aruba, con nomi importanti del panorama beach tennistico mondiale. Tra le donne, le italiane Nicole Nobile e Giulia Trippa, rispettivamente numero 11 e 19 nel ranking mondiale; tra gli uomini spiccano le coppie composte dai pluri-iridati Luca Cramarossa e Filippo Boscolo, da Edoardo Ponti e dal brasiliano Victor Amorim Gonzaga, dal sardo Andrea Reginato in coppia con Luca Brasini, a cui si aggiungono Dario Jublin e Andrea Veronesi.

Oltre ai match internazionali, sono in programma tornei riservati agli altri atleti: la “Erboristeria al Naturale Cup”, sempre a oggi a domenica vedrà impegnati tanti atleti sardi e italiani che potranno cimentarsi nei doppi maschili e femminili Tpra, 3ª categoria, Open e U18.

