Investitori milionari, ricercatori, scienziati e artisti: dalla Silicon Valley a Maracalagonis per fare sport e scoprire l’elisir di lunga vita. Actai 2024, esclusivissima comunità globale, nei giorni scorsi, si è ritrovata a Torre delle Stelle. Tra gli ospiti il fondatore di Google Maps, Lars Rasmussen, e il leggendario scopritore di startup Bill Tai. «L’obiettivo? Non è vivere per sempre, ma condurre un’esistenza sana il più a lungo possibile».

