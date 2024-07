«A Torre dei Corsari viabilità più sicura e scorrevole» 

«Spesso veniamo verbalmente aggrediti per le modifiche alla viabilità. Ci dispiace, il nostro compito è garantire la sicurezza». Il comandante della Polizia municipale di Arbus, Giovanni Steri, racconta l’impegno di mesi di attività degli agenti per eliminare le criticità denunciate e verificate lungo il percorso per arrivare al mare del villaggio turistico di Torre dei Corsari. Un tragitto che interessa la circonvallazione e il viale del Laghetto, da quest’anno a senso unico. Un cambio di marcia che continua a sollevare polemiche, nonostante le variazioni apportate per soddisfare le richieste. «Il progetto – ricorda Steri – l’abbiamo condiviso con l’amministrazione perché riteniamo sia l’unica soluzione per evitare gli ingorghi degli anni passati, in parte dovuti alla sosta selvaggia. È innegabile che in questa prima fase il traffico è più scorrevole e sicuro». L’ultima modifica è dei giorni scorsi. «Sono stati realizzati nuovi stalli, un “carico e scarico” a servizio degli stabilimenti balneari, uno per il bus navetta, poi la sosta libera alle donne in gravidanza e ai genitori con figli minori di due anni. Inoltre è stato sostituito il cartello di transito da 2.5 a 7.5 tonnellate di massa complessiva, dunque via libera ai mezzi pesanti e all’ambulanza. Infine nella strada priva di illuminazione, abbiamo installato 50 occhi di gatto. Chi di notte vuole arrivare in spiaggia non ha più ragione di temere il buio». ( s. r. )

