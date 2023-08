A Toronto Musetti alla prova di Medvedev 

Non ci sarà un altro derby italiano negli ottavi a Toronto, dove nella notte si è giocato quello tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Nel Masters 1000 canadese, Lorenzo Musetti ha domato in tre set (4-6, 7-5, 6-4) l’australiano Thanasi Kokkinakis. Ben più impegnativo era il compito che attendeva Matteo Arnaldi, numero 66 del mondo. Il russo Daniil Medvedev non gli ha concesso spazio, imponendosi in meno di un’ora e mezza per 6-2, 7-5. Buona la reazione del 22enne di Sanremo contro l’ex numero 1 del mondo e oggi 3, che sfiderà Musetti negli ottavi .

Montreal

A Montreal Camila Giorgi ha invece superato in scioltezza il primo turno del torneo sul cemento Wta 1000 battendo Bianca Andreescu 6-3, 6-2. La 31enne di Macerata, n. 51 Wta, passata dalle qualificazioni, ha sconfitto all'esordio nel tabellone principale la canadese in poco più di un'ora e mezza di partita. Prossimo ostacolo per la Giorgi sarà la ceca Petra Kvitova (n.9).

