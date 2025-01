A Torino la faccia brutta del Cagliari  

Torino 2

Cagliari 0

Torino (4-2-3-1 ): Milinković-Savić; Pedersen (21' st Walukiewicz), Maripán, Coco, Sosa (32' st Masina); Ricci (39' st Linetty), Tameze (21' st Gineitis); Lazaro, Vlašić, Karamoh (39' st Njie); Adams. In panchina Paleari, Donnarumma, Sanabria, Ciammaglichella, Yesin. All. Vanoli.

Cagliari (4-2-3-1) : Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (12' st Augello); Marin (13' st Makoumbou), Deiola (13' st Adopo); Zortea, Gaetano (13' st Pavoletti), Felici; Piccoli (31' st Lapadula). In panchina Iliev, Sherri, Viola, Prati, Jankto, Palomino, Kingstone. Allenatore Nicola.

Arbitro : Bonacina di Bergamo.

Reti : nel primo tempo 6' Adams, nella ripresa 16' Adams.

Note : ammonito Zortea. Angoli 6-3. Rec. 1' pt-4' st.

Inviato

Torino. Cagliari a fondo, serata nera. Se doveva essere un esame di maturità pensiamo al prossimo. Un Torino appena decente travolge i rossoblù, che senza Caprile sarebbero tornati a casa con almeno quattro reti sulla gobba. Week end di riflessione per tutti, anche per Nicola.

Il tecnico sceglie la squadra che ha travolto il Lecce, promossi Deiola e Marin in mezzo e Gaetano dietro Piccoli. Incessanti i cori contro il presidente Cairo. Mina parte bene su Adams. Prima palla gol al 4’ per Karamoh, uno contro uno con Zappa, palla sopra la traversa. Il Toro è aggressivo, il Cagliari però prende il gol in contropiede: al 6’ Obert perde Ricci a sinistra, affondo e palla in area per Adams, che si gira e la sistema al “sette”, comincia male. I granata coprono bene le fasce e impediscono ai rossoblù di costruire. Il Cagliari gioca una palla decente dopo 10 minuti, i granata rallentano. Al 23’ un calcio di Karamoh a Caprile, colpito al naso in uscita, costringe i medici a intervenire. Al 28’ finalmente Cagliari: punizione da destra di Marin, stacca Mina, palla alta. Subito dopo un altro errore della difesa porta Karamoh in area da solo, la parata di Caprile è straordinaria.

Cagliari moscio, Torino che non è granche ma non molla di un centimetro. Zappa approfitta al 35’ di un errore in disimpegno degli avversari, mette palla dentro ma esce Milinkovic. Ancora Caprile al 41’, parata sensazionale su Pedersen che da destra arriva in corsa da solo, sul capovolgimento Piccoli fallisce lo stop in area, poteva essere una palla interessante. Minuto 44’, Karamoh scappa sulla sinistra, si libera di Zappa, tiro a giro e ancora Caprile in volo. Senza il portiere, saremmo 3 a 0.

La ripresa

Nicola non cambia. Intanto il Cagliari al 3’ ne prende un altro, palla in area da sinistra, Lazaro lascia sul posto Mina e Luperto ma azione viziata da un fuorigioco di Karamoh, rete cancellata. Ammonito Zortea per un fallo su Adams in mezzo al campo. Caprile ancora in paradiso: il Toro si prende gioco della difesa rossoblù, il cross da destra di Pedersen e il colpo di testa a botta sicura di Tameze, parata a terra e siamo solo al 5’. Rivoluzione nel Cagliari: all’11’ Adopo per Deiola, Makoumbou per Marin, Pavoletti per Gaetano e Augello per Obert, vai col 4-4-2. Super occasione per il Torino, che su corner da destra porta Adams a un centimetro dal palo, palla fuori al 15’. Un fallo genera poi la seconda rete: i granata conquistano palla dopo un contatto sospetto su Luperto, Karamoh centra la traversa, raccoglie Adams che segna grazie a una deviazione che inganna Caprile. Spazio anche a Lapadula per Piccoli (31’), deludente come tanti altri. I rossoblù falliscono stop elementari, passaggi facili, una serataccia. Augello si distingue perché spinge e si procura diversi cross, al 39’ uno arriva a Pavoletti, palla a lato. Primo tiro in porta al 42’, testa di Luperto, parata facile del gigante Milinkovic. Finale malinconico, Cagliari che prova con la forza della disperazione a portarsi dalle parti dell’area granata. L’operazione sorpasso è rimandata.

RIPRODUZIONE RISERVATA