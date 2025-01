A Torino e Bergamo i due big-match del sabato sera 

Gasperini contro Conte, nella sfida scudetto Atalanta-Napoli, è il clou del turno che introduce il ritorno della Champions e concede quindi all'Inter, la terza contendente, la possibilità di riguadagnare la vetta dopo la frenata col Bologna. Sullo sfondo c'è poi la grande classica Juventus-Milan, un po' declassata dall'andamento ondeggiante delle due squadre. Molto interessante anche la volata salvezza che vede sei squadre in due punti, con un po' di vantaggio sulle attardate Venezia e Monza.

Il Napoli cede Kvara ma, in attesa di rimpiazzi, continua ad avere un rendimento eccellente, fiore all'occhiello per Conte che sembra avere ricreato la magia che consentì a Spalletti di acciuffare uno spettacolare scudetto. La strada è lunga, la rosa non sembra avere la stessa qualità, ma il Napoli ha le carte in regola per contendere il titolo fino in fondo. E uno dei crocevia più importanti è la sfida di stasera a Bergamo contro un'Atalanta che recupera Retegui. Tre pareggi di fila rallentano la marcia di Gasperini che ha la possibilità di azzerare questo piccolo handicap in una sfida che si vince a centrocampo e sulle fasce.

All’Allianz

Sospesa tra presente e futuro (del mercato) la sfida tra la Juventus che sa solo pareggiare (ma è imbattuta) e il Milan dai lampi intermittenti che Conceicao vuole stabilizzare contando sul rifiorire di Teo Hernandez e Leao. Con la cessione milionaria al City di Cambiaso Thiago Motta potrà avere ulteriori rinforzi, mentre il Milan ora pensa a Walker e Joao Felix. Il Milan in caso di successo potrebbe agganciare proprio i bianconeri, uno stimolo in più (dopo la Supercoppa) per disegnare più chiaramente una stagione luci e ombre. La Juve, con i tre punti di stasera, potrebbe dire la sua più chiaramente in chiave Champions.

Al Dall’Ara

Il Bologna sembrava una meteora legata alla stagione d'oro di Motta, Calafiori e Zirkzee, e invece il lavoro di Italiano sta pagando e i rossoblù sono in piena lotta Champions: per proseguire il percorso servono tre punti contro il Monza che Bocchetti sta tentando di risollevare. Molto attesa la sfida tra i talentuosi Dominguez e Maldini.

