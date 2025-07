A Torangius carabinieri in campo 

A Oristano la legalità si impara sul campo: quello da rugby di Torangius. Tra tende pneumatiche, mezzi speciali e divise in movimento, i ragazzi del campo scuola “Anch’io sono la protezione civile” hanno vissuto una giornata fuori dall’ordinario, guidati dal Comando provinciale dei carabinieri di Oristano. L’iniziativa, promossa a livello nazionale dal Dipartimento della Protezione civile, ha lo scopo di avvicinare i giovani al mondo del volontariato e del soccorso, ma anche di trasmettere il senso profondo della cittadinanza attiva. I ragazzi hanno ascoltato, osservato, chiesto. Grazie alla partecipazione di Stazione carabinieri, Nuclei operativi e radiomobile, supportati da quelle delle Unità specializzate come lo Squadrone eliportato “Cacciatori di Sardegna” e i Subacquei di Cagliari, l’Arma ha raccontato il proprio ruolo nella protezione civile, anche con dimostrazioni pratiche. Momento clou, l’esibizione del cane antidroga Kelly che ha mostrato con il suo conduttore come avviene una perquisizione. Applausi e domande hanno concluso l’incontro, segno che la curiosità dei ragazzi era tutt’altro che sopita. Una giornata vissuta all’insegna della vicinanza tra istituzioni e giovani, per coltivare fin da piccoli il rispetto delle regole e il senso del dovere. ( m. g. )

