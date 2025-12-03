A Tonara blitz del Samugheo: decisivo Sardu su rigore  

Tonara 0

Samugheo 1

Tonara (4-4-2): Sy Abdoul, Floris, Carboni (3’ st Lafinne), Gavrila, Maccioni (42’ st Murru), Poddie, Ruggeri, Noli, Chessa, Casula, Trogu. In panchina Diouf, L. Cherchi, Medde, Deiana, Brodu, Poddie. Allenatore Pia.

Samugheo (4-4-2): Carta, Erbì, Fernandez, Demurtas, Manca, S. Frongia, Loreto, M. Frongia, Macis, Arru (23’ st B. Demelas), Sardu. In panchina Cabasino, Pisan, Ginesu, Cina, B. Demelas, Pretta, Fadda, L. Demelas, Frau. Allenatore Ferraro.

Arbitro: Orrù di Cagliari.

Rete: 23’ st Sardu (r).

Colpo del Samugheo, che torna da Tonara con tre punti in tasca Ospiti vittoriosi nonostante due espulsioni. I padroni di casa si fanno subito vedere in avanti con Poddie, che riceve da un cross e manda di poco alto. Al 30’ la punizione di Arru è deviata in corner. Nella ripresa, al 10’ Poddie ci prova di testa, al 23’ il momento chiave della gara: fallo in area su Sardu di Chessa, che viene espulso. Rigore, batte lo stesso Sardu e palla nel sacco. Il Tonara ci prova fino alla fine, ma il risultato non cambia. (a. d.)

RIPRODUZIONE RISERVATA