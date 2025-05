A Tirana Roglic si prende la crono e la maglia rosa 

Primoz Roglic ha impiegato due sole tappe per indossare la maglia rosa del Giro d'Italia 2025, dove punta a bissare il successo ottenuto due anni fa. Lo sloveno, oro olimpico nella cronometro a Tokyo 2020, ha sfruttato le sue doti per conquistare il secondo posto nella seconda tappa della Corsa rosa, una crono di 13.7 chilometri a Tirana, e rosicchiare tutto lo svantaggio che aveva dal vincitore della prima frazione, il danese Mads Pedersen, strappandogli la leadership per un solo secondo. E per un solo secondo sullo sloveno della Red Bull-Bora ha invece ottenuto la vittoria odierna il britannico Josh Tarling (Ineos Grenadiers), 21enne specialista delle prove contro il tempo, concludendo in 16'07'', alla media di 51,003kmh, un percorso breve ma con una salita nella parte centrale tale da spezzare il ritmo di pedalata.

La terza tappa

Il Giro d’Italia resta anche oggi in Albania e promette ancora spettacolo. Sono previsti 160 chilometri con partenza ed arrivo a Valona, con ben 2800 metri di dislivello, e Roglic dovrà impegnarsi per arrivare lunedì in Italia ancora da primo in classifica. «Tutti volevano questa maglia rosa, sono molto contento. La prossima tappa? Vediamo, per noi è importante averla a Roma l'ultimo giorno. Sarà una tappa difficile», ha infatti detto lo sloveno, maglia rosa da ieri.

