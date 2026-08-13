A Time in Jazz l’afrobeat di Theon Cross 

Giornata come sempre fitta di appuntamenti, musicali e non solo, anche quella di oggi a Time in Jazz, il festival diretto da Paolo Fresu, che fino a domenica vive la sua trentanovesima edizione tra Berchidda e gli altri centri e località del nord Sardegna che fanno parte del suo circuito. Si comincia alle 11, nel Parco di San Giuseppe a Sant'Antonio di Gallura, con il concerto dei Satoyama, quartetto composto da Luca Benedetto (tromba e tastiera), Christian Russano (chitarre ed elettronica), Marco Bellafiore (contrabbasso ed elettronica) e Gabriele Luttino (batteria, glockenspiel ed elettronica).

L'appuntamento pomeridiano di Time in Jazz è alle 18 nei pressi della chiesa campestre di San Francesco, a due chilometri da Alà dei Sardi, dove è di scena il Koro Almost Brass, un originale ensemble di fiati formato da alcuni dei più interessanti e affermati musicisti italiani di jazz e swing: Cristiano Arcelli (sax contralto), Fulvio Sigurtà (tromba e flicorno), Giovanni Hoffer (corno francese), Massimo Morganti (trombone) e Glauco Benedetti (tuba).

A Berchidda, alle 19 nel corile de Sa Casara, quarto appuntamento di Time to Read, la rassegna dedicata ai libri e ai loro autori: ospite in questa occasione Alessandro Bergonzoni, attore, autore, umorista, artista poliedrico, che dialogherà con Paolo Fresu su "Aprimi cielo. Dieci anni di raccoglimento, articolato” (Garzanti 2020).

Alle 19.30, la consueta parata musicale della Bandakadabra farà da prologo ai due concerti in programma in serata sul palco in Piazza del Popolo a partire dalle 21,30. Il primo set è affidato a una delle figure chiave della nuova scena londinese, Theon Cross.

L'altro ottone che brillerà nel secondo tempo della serata di oggi è la tromba dello statunitense Nicholas Payton, una delle figure più autorevoli e originali della musica americana contemporanea.

Altre sonorità e atmosfere nell'ultimo appuntamento di Time After Time, lo spazio dopoconcerto del festival: ospiti di Pierpaolo Vacca saranno infatti Suz e Davide Angelica.

La musica continua poi fino a notte fonda con il dj set di Renton “A Not Necessay Mix”.

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