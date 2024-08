A Tiana per vedere l’ultima gualchiera  

È l’unica gualchiera rimasta, sa cracchera de tziu Bellu . L’unica testimonianza di archeologia industriale di un patrimonio che a Tiana, paese dell’acqua, contava ben 23 mulini e 18 craccheras, dove veniva lavorato l’orbace che era il tessuto principe di un tempo, utilizzato per i costumi sardi, “su saccu” dei pastori, bisacce e coperte. Una storia conclusa nel 1975, quando Francesco Zedda, noto Bellu, chiuse l’attività perché ormai altri tessuti, anche artificiali prodotti dall’industria chimica, avevano spazzato via la tradizione.

Un tesoro prezioso

Oggi la gualchiera sopravvissuta è un tesoro prezioso per il paese. E non solo perché è l’unica che resiste in Sardegna ed è una delle poche in Europa, ma anche perché è il monumento che racconta una parte importante della storia di Tiana che punta infatti alla valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico per guardare al futuro. Un patrimonio che sa di orbace e tessuti tradizionali, e di un tesoro come le gualchiere. Un percorso affascinante per chi volesse conoscere questa particolare attività che un tempo era parte importante del lavoro in Sardegna. Un invito rivolto ai visitatori la mostra inaugurata negli spazi dell’ufficio turistico di via Nazionale che espone manufatti tessili di antica e recente fattura.

Destinazione turistica

La mostra sarà aperta fino al 20 settembre, negli orari d’apertura del Museo di archeologia industriale “Le Vie dell’Acqua”. Obiettivo cardine, creare una maggiore destinazione turistica, mettendo in rete la storia dei ventitré mulini e delle diciotto craccheras dove veniva lavorato proprio l’orbace per i costumi sardi, “su saccu” dei pastori, bisacce e coperte. E fra la comunità locale, attiva già da anni per preservare l’unica gualchiera rimasta (all’interno dello spazio verde dell’area museale) filtra la soddisfazione generale. Dice Aurora Paba, responsabile del museo “Le Vie dell’acqua”: «Vogliamo offrire, soprattutto ai visitatori più giovani, l’opportunità di scoprire il forte vincolo tra risorse naturali ed economia che ha caratterizzato la storia di Tiana nei secoli scorsi. Il progetto è parte di un percorso più ampio che va avanti tutto l’anno includendo più attività, dalle visite scolastiche passando per attività di laboratorio con grano e dolci, fino alla filiera della lana. Troviamo ampia disponibilità anche dagli operatori dei paese vicini, unendo le forze. La sinergia col Comune poi è massima». Lo sguardo è per questo proiettato sulla destagionalizzazione. «Con grande impegno - aggiunge Paba - stiamo garantendo dei buoni numeri al museo che è in costante crescita. Dopo le iniziative di settembre ne promuoveremo altre, fino alle Cortes Apertas, dove registriamo il boom di visitatori». È soddisfatto anche il sindaco Pietro Zedda: «È la dimostrazione di come nei nostri piccoli paesi si possa produrre eccellenza».

