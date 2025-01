A Teulada sì alle bombe ma con moderazione 

Niente più sbarchi in due spiagge su tre. Stop al lancio di bombe d’aereo. Le grandi manovre di uomini e mezzi sulla sabbia saranno evitate. E si creerà una fascia di rispetto intorno alle zone umide. I tecnici incaricati dal comando dell’Esercito in Sardegna le chiamano “misure di mitigazione”: sono gli accorgimenti proposti all’assessorato regionale all’Ambiente per poter continuare le esercitazioni all’interno del poligono di Capo Teulada. Meglio, per poter continuare a sparare (di tutto) in un’area militare che, per la gran parte, è anche tutelata sotto il profilo ambientale. Un paradosso, che al ministero della Difesa vogliono superare con l’ottenimento della Vinca: la valutazione di incidenza (appunto) ambientale.

L’ammissione

Il poligono esiste dal 1956, ma questa è al prima volta che l’Esercito avvia una procedura del genere. Quelle 233 pagine di analisi e schede tecniche depositate il 21 gennaio negli uffici di via Roma, a Cagliari, sono un’ammissione implicita: per effettuare le esercitazioni da gennaio a maggio e da settembre e dicembre (festivi esclusi) è necessario valutare l’impatto di carri armati, bombe, missili e proiettili sugli equilibri dei siti di interesse comunitario “Isola Rossa e Capo Teulada” e “Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino”, istituiti nel 1995, che per centinaia di ettari insistono all’interno della zona militare. Lo prevede la legge, un decreto del presidente della Repubblica che risale al 1997. Ma finora, semplicemente, la norma non era stata rispettata. A sollevare il problema era stato il Gruppo di intervento giuridico, che nel 2023 aveva presentato un ricorso al Tar per far dichiarare illegittimo il via libera al calendario delle esercitazioni in assenza di Vinca. I giudici amministrativi avevano preso tempo e non hanno ancora deciso. Ora la Difesa prova a correre ai ripari.

Lo stato di fatto

Al fondo dello studio c’è un presupposto, ribadito più volte: molte zone dei 72 chilometri quadrati del Poligono sono così compromesse che è inutile “mitigare” l'impatto delle truppe. A pagina 30 si legge che «tutte le aree addestrative non sono interessate dalla presenza di Habitat. In molti casi, infatti, sono del tutto prive di vegetazioni mentre in altri presentano una situazione di forte degrado dovuto al passaggio di mezzi o alle attività a fuoco». Questo vale per il paesaggio. Ma si parla anche di uccelli: «Il numero di specie presenti», viene ammesso, «è ridotto rispetto alla potenzialità dell’area e anche le densità sono piuttosto limitate. Questo è sicuramente dovuto alla presenza di persone e mezzi». E agli spari per nove mesi all’anno.

Le contromisure

Ma dentro i confini militari ci sono anche le dune, le spiagge, mare con acqua cristallina, aree verdi. Per questo viene proposto di allentare la presa su certe zone. Ecco le idee: «Non potranno essere svolte attività di sbarco anfibio a Porto Zafferano e Porto Pirastru». Mentre a «Porto Scudo gli sbarchi dovranno avvenire sempre in una fascia di 50 metri nella zona più orientale e i mezzi dovranno spostarsi verso la viabilità posta a nord». Ancora: «Le spiagge non potranno essere utilizzate come aree di manovra». Saranno vietati gli accampamenti in zone sensibili, non ci si potrà avvicinare alle zone umide. E «inoltre non sarà più possibile fare alcune tipologie di esercitazioni quali, ad esempio, gli sganci reali di bombe d’aereo». Ogni ordigno, poi, verrà subito raccolto. Così la Difesa ha deciso di tutelare l'ambiente. Dopo 69 anni.

Le sottolineature

La Difesa, però, nel documento si prende anche qualche merito precedente. «In esito all’ampio ricorso a sistemi e tecnologie per la simulazione terrestre», viene sottolineato, «è un dato di fatto che nel corso degli anni l’impiego di munizionamento da guerra è stato sensibilmente ridotto, con la conseguente diminuzione delle pressioni esercitate dalle attività militari sull’ambiente naturale». In più «la presenza dell’area addestrativa rende tali spazi inedificabili e li esclude dalla potestà di pianificazione del Comune». Tra le righe: la costa è stata tutelata dal cemento.

RIPRODUZIONE RISERVATA