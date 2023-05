«A Teulada i militari non comprano neppure un panino» 

Nel poligono militare di Capo Teulada forze armate arrivate da tutto il mondo, Stati Uniti compresi, sono impegnate nei giochi di guerra e nelle esercitazioni. Combattimenti simulati: spari, lanci di missili, sbarchi e quant’altro. Un grande dispiegamento di uomini e mezzi. Il vantaggio per le attività del centro storico di Teulada, a pochi chilometri dalla base? Nullo. «Non hanno comprato nemmeno un panino», dicono i titolari aziende commerciali e artigiane del paese. Né un panino, né alcuna altra fornitura. Eppure da un mese circa tremila uomini - stando alle dichiarazioni ufficiali - sono accampati nei venti chilometri di costa recintati dal 1950. Ma per il paese il ritorno economico non esiste. Ed è anche uno degli argomenti della compagna elettorale di questi giorni: a fine mese quattro candidati sindaci si contenderanno le poltrone in Municipio.

La procedura

Molto tempo prima dell’arrivo dei militari alla base di Teulada, i Comandi militari nazionali e internazionali fanno le richieste di informazioni sul luogo di destinazione, poiché all’arrivo nel Basso Sulcis necessitano di forniture di ogni tipo, energia, alimentari, logistiche e via dicendo. Si tratta di procedure informative scontate e ordinarie. «Eppure noi – spiegano Antonio Piras, 86 anni, e Francesco Montisci, 73, titolari di due market in paese - non abbiamo ricevuto alcuna richiesta di preventivo per acquisto o fornitura o solo la disponibilità a partecipare a bandi per i reparti in arrivo: i militari si riforniscono in ogni dove meno che a Teulada».

Le reazioni

Sulla stessa linea il titolare del panificio più antico di Teulada, Paola Virdis, del 1953, e di Pasquale Brancasi, del 1978, del panificio Niko’s: «Non abbiamo nessun ritorno economico dalla presenza di tremila militari della Nato a Teulada per così tanto tempo». Va appena appena meglio al proprietario del ristorante Rosa e Cadira, Efisio Albai, 49 anni: «Quattro-cinque militari al giorno si presentano nei nostri tavoli, sono delle forze armate straniere». Stessa affluenza quasi insignificante anche da Carlo Etzi, 37 anni, del ristorante Ex Centrale. È un coro che desta allarme sociale. «Alle promesse di integrazione tra militari e civili – proseguono I titolari delle attività teuladine - non corrispondono i fatti, di fatto neppure un euro viene speso nel Comune espropriato. Quando ci sarà il riequilibrio, il ritorno economico? I discorsi sono quelli risaputi, le solite frasi fatte». La richiesta è quella di essere inseriti negli elenchi delle aziende che riforniscono i militari che sparano a Teulada. Un fiume di denaro che evidentemente va altrove. «Il paese – proseguono Paola Virdis e Pasquale Brancasi - è ignorato ed evitato, molti non ne conoscono l’esistenza e ripartono convinti che Teulada sia solo il luogo in cui si spara. Perché accade?» .