A Tertenia arriva un dissalatore 

Il dissalatore per non far morire di sete Sarrala è in produzione. Il Comune di Tertenia ha stipulato un accordo con il fornitore che cederà l’impianto siglando un contratto di noleggio valido per quattro mesi. Verrà consegnato fra tre settimane e sarà in grado di assicurare 240 metri cubi d’acqua al giorno. «A fronte di un fabbisogno giornaliero di 150 metri cubi», precisa il sindaco, Giulio Murgia. Tra nolo e installazione, l’ente ha stimato una spesa complessiva di 110 mila euro a favore della società lombarda specializzata nella produzione di dissalatori. Al termine della stagione turistica, l’amministrazione deciderà se riscattare l’impianto. «In via del tutto approssimativa - chiarisce il sindaco geometra - servirebbero altri 130 mila euro, ma questa sarà una valutazione che andremo a fare nei prossimi mesi, confidando comunque nelle piogge».

Soluzione tampone

L’ultima pioggia consistente caduta in Ogliastra risale a giugno dello scorso anno. Abbastanza per proiettare lo scenario a livelli di guardia. A Tertenia il sindaco ha attivato il Coc (Centro operativo comunale) per governare la fase critica che attraversa la comunità. Servirà ad assistere la popolazione, coordinando i servizi di soccorso. Una sorta di cabina di regia che dovrà adottare atti e adempimenti connessi agli interventi necessari a fronteggiare lo stato di calamità naturale.

Il sindaco

L’ultima pioggia consistente caduta in Ogliastra risale a giugno dello scorso anno. Abbastanza per proiettare lo scenario a livelli di guardia. Alla luce dell’emergenza, a Tertenia il sindaco ha attivato il Coc (Centro operativo comunale) per governare la fase critica che attraversa la comunità. Servirà ad assistere la popolazione, coordinando i servizi di soccorso. Una sorta di cabina di regia che dovrà adottare atti e adempimenti connessi agli interventi che si rendessero necessari a fronteggiare lo stato di calamità naturale. «Siamo tutti concentrati su quest’emergenza», ribadisce il primo cittadino. Intanto, il servizio tecnico comunale lavora per collegare i nuovi pozzi artesiani alla rete idrica gestita in proprio. Per oggi sono attesi i risultati delle analisi chimiche sulla qualità dell’acqua proveniente dalle falde. «Ancora l’acqua non è stata pompata sulla condotta. Sembrerebbe di buona qualità, ma attendiamo il responso dei test di laboratorio». Per ora, le imprese del posto specializzate nella trivellazione hanno ricavato tre nuovi pozzi artesiani, tra centro abitato e marina di Sarrala. Interventi realizzati a titolo di donazione alla comunità assetata. La prima opera poche settimane fa nelle campagne di S’Enna ’e Martini, a monte dell’abitato, dove la trivella ha perforato il terreno per 110 metri.

Ogliastra in emergenza

Tertenia non è l’unico cemntro ogliastrino che vive l’emergenza idrica. A Loceri l’acqua continua ad arrivare con le autobotti, in altri paesi le restrizioni sono pesantissme