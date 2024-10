A Tertenia arriva il Trastevere: Cos a caccia della prima vittoria 

A caccia della prima vittoria stagionale. La Costa Orientale Sarda ha bisogno di una bella boccata di ossigeno dopo una partenza difficile che ha fruttato appena due punti. All’Is Arranas di Tertenia alle 14,30 i gialloblù di Francesco Loi ricevono il Trastevere. Dirige l’incontro Antonio Bissolo di Legnago, assistenti Massimiliano Alvise Quaglia di Mestre e Lorenzo Tosello di Castelfranco Veneto.

I sarrabesi ogliastrini non vincono in casa, in campionato, dal 21 aprile. Un successo darebbe nuova linfa a tutto l’ambiente. La squadra ospite in trasferta ha raccolto quattro punti sui nove disponibili. Il tecnico Loi potrà contare sul nuovo acquisto Giovanni Pinna, classe 2001, che ha iniziato la stagione con l’Albenga. Lo scorso anno ha indossato la maglia Real Casalnuovo e prima ancora quella dell’Arzachena. Dal 2020 al 2021 l’attaccante, cresciuto nelle giovanili di Bosa e Cagliari, ha militato nel Muravera, con mister Loi in panchina.

