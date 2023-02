A Terralba esplode la voglia di Carnevale 

Dalle mani dei carristi il ferro inizia a prendere vita, i volumi vengono creati con strati di carta uniti da colla da parati. Il gruppo è coordinato dai più esperti, come Davide Lilliu, che ha realizzato il primo carro degli Storpions nel 1999. Qualche forma si intravede, ma è ancora top secret. Anche il tema dei costumi di quest’anno: «Non si può ancora rivelare», taglia corto Cadelano. Qualche indizio è però disseminato sui social dove sono apparse le prime foto dei costumi, divise futuristiche turchesi e argentate con colletti e polsini d’oro, con un distintivo sul quale si legge “Storpions – Aquarium”. E c’è chi, come Cristian Basciu, che su Facebook amministra una pagina, ha svelato altri particolari: «C’è un polpo». «Vogliamo tenere nascosto il tema per incuriosire la gente e invogliarla a iscriversi», precisa Cadelano.

La macchina organizzativa è attiva da mesi: «Siamo impegnati tutto l’anno. Mentre gli altri sono in ferie, noi ad agosto gestiamo il chiosco della festa della Madonna di Bonaria di Marceddì per finanziarci. Poi, a settembre, iniziamo a smontare il carro vecchio e a pensare insieme al nuovo tema. Chi non ama il Carnevale non capisce tutto quello che c’è dietro», commenta Cadelano.

È notte ma in un capannone dell’ex cantina sociale di Terralba si lavora ancora. Nulla che sia riconducibile alla lavorazione del vino: questa attività non si svolge da più di 30 anni in questa struttura. A riempire lo spazio è il gruppo in maschera degli Storpions. E i ragazzi vanno di corsa: mancano due settimane a Carnevale e il carro allegorico non è ancora terminato. «Si finisce sempre all’ultimo momento», scherza Alessio Cadelano, segretario del gruppo. «Quest’anno ci sono nuovi giovani ad aiutarci e abbiamo 150 iscritti da Terralba e dai paesi vicini, comprese famiglie con bambini, molti di più rispetto al 2020».

L’organizzazione

Al lavoro

Torna la sfilata

Quest’anno a Terralba si pensa in grande. Non solo perché si torna a sfilare dopo due anni di restrizioni anti Covid, ma anche perché si celebrano i 40 anni de “Su Mattisi de coa”, la tradizionale sfilata del martedì grasso organizzata dal Comune e dalla Pro Loco, in programma martedì 21 dalle 15.30.

Una tappa obbligatoria per le maschere della zona: «Finora hanno dato conferma 11 gruppi ma non tutti sfileranno con il carro – sottolinea l’assessora allo Spettacolo, Rosella Orrù – Due gruppi sono di Terralba: gli Storpions e la Perditempo Marching Band della cooperativa Coagi e della scuola di ballo Amèlie Danza».

I balli

Saranno questi ultimi ad aprire la sfilata, con un’esibizione degli allievi. «Durante la manifestazione, intratterremo il pubblico con balli di gruppo – fa sapere il maestro di danza Fabio Obino – Il tema dei nostri costumi è in fase di elaborazione».

«Tutti i bambini sono invitati a portare strumenti improvvisati, come cucchiai e coperchi o materiali di riciclo. Faremo rumore con creatività», anticipa Roberto Diana, musicoterapeuta della Coagi. Dopo, si darà spazio ai carri.

