A Tempio oggi le nozze di Re Giorgio 

Domenica di festa in tutta la Gallura con gli appuntamenti clou di Lu Carrasciali. A Tempio è atteso il pubblico delle grandi occasioni per la seconda sflata della Sei Giorni, con il matrimonio di Re Giorgio. Oggi il corso mascherato sarà al gran completo, con tutti gli ospiti. Si parte alle 16 e gli organizzatori quest’anno hanno curato in modo particolare, puntualità e ordine della sfilata. Ieri pomeriggio, intanto, grande successo di pubblico per la discesa dei “carruleddi”. La giuria presieduta da Maurizio Careddu ha decretato la vittoria del trofeo più ambito, “Campione di carrera” dell’equipaggio dei Crackers. Ad Olbia oggi, in piazza Elena di Gallura, dalle 16, il Gran galà della frittella, preparazione e distribuzione delle frittelle carnevalesche, mentre martedì grasso va in scena la sfilata dei carri allegorici. Sempre questo pomeriggio, i carri sfileranno anche ad Arzachena.

