A Tempio l’omaggio ai morti di Curraggia 

Quarantadue anni dopo l’Isola vive ancora nel terrore. Era il 28 luglio del 1983 quando nove uomini, tra volontari e personale del Corpo forestale, persero la vita sulla collina di Curraggia, per fermare le fiamme che minacciavano Tempio. E il 28 luglio di ogni anno è anche la data scelta per la Giornata europea contro gli incendi boschivi. Ieri nella città gallurese, in un clima di partecipazione e preoccupazione per gli eventi di questi giorni, è avvenuta la commemorazione delle nove vittime del disastroso rogo (Diego Falchi, Tonuccio Fara, Mario Ghisu, Luigi Maisto, Silvestro Manconi, Tonino Manconi, Claudio Migali, Salvatore Pala e Nino Visicale). Nella sala di rappresentanza del Comune di Tempio, l’Associazione Nazionale Forestali ha conferito un riconoscimento ai superstiti del devastante incendio, Antonello Forteleoni, Mario Marchesi, Gianni Mazza, Giuseppe Sotgiu e Francesco Antonio Zara, tutti medaglia d’oro al valor civile.

La commemorazione, in cimitero e poi sulla collina di Curraggia, è avvenuta in diversi momenti sino alla tarda serata in presenza degli amministratori comunali dei centri del Montiferru e della Planargia colpiti dai roghi del luglio 2021. Il sindaco di Tempio, Gianni Addis, e l’assessora Monica Liguori hanno salutato i colleghi di paesi che conoscono, purtroppo, le conseguenze degli incendi.

Paura nel Sassarese

Ma ieri le fiamme sono tornate nel Sassarese. L’incendio di domenica si è risvegliato ieri all’ora di pranzo prendendo forza di nuovo dalla località Badu Canu di Osilo. Spinto dalle folate di maestrale il fuoco ha bruciato nel suon passaggio circa 400 ettari raggiungendo anche lo stabilimento dell’acqua San Martino. Qui Forestale e vigili del Fuoco hanno creato un “cordone sanitario” per impedire che il rogo potesse coinvolgere la struttura, sfiorata ma senza provocare lesioni. Lo stesso non si può dire per una decina circa di aziende agricole e di bestiame dell’area interessata di Codrongianos e di proprietà di imprenditori di territori confinanti. “Ci sono diversi capannoni bruciati” riferisce infatti il sindaco del paese Cristian Budroni.

I danni

Nel bollettino dei danni vanno registrate anche le ustioni subite da un allevatore che stava cercando di salvare la sua impresa dalle fiamme. Per fortuna “solo” capelli bruciacchiati e inalazione di fumo per l’uomo che, soccorso dal personale del 118, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti per le operazioni di spegnimento, coordinate dal Corpo Forestale e durate fino a notte con le bonifiche, quattro Canadair, due dei quali provenienti dalla penisola, il Super Puma di Fenosu e il mezzo Eli Limbara. Decine gli operatori impegnati, quattro le squadre dei vigili del Fuoco operative, in un’attività complicata dal vento che provocava focolai anche a distanza di 500 metri uno dall’altro. Nel pomeriggio altro incendio a Giave, presto spento dalla Forestale e dai vigili del Fuoco.

