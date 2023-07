A Tempio il primo monaco vescovo 

Sarà un monaco benedettino, e teologo, il vescovo della Diocesi della Gallura e dell’Anglona. La scelta del papa è caduta su Roberto Fornaciari, 60 anni, di Reggio Emilia, teologo e superiore della Comunità del Monastero di Camaldoli. Dall’Appenino toscano a Tempio, è questo il viaggio che Fornaciari farà prima della fine dell’anno per prendere possesso del suo nuovo incarico. L’annuncio è stato dato ieri dal vescovo in carica, Sebastiano Sanguinetti che lascia Tempio dopo 17 anni di mandato. Hanno ascoltato la comunicazione di Sanguinetti, in cattedrale, tutti i parroci della Gallura e i religiosi della Diocesi di Tempio. Era presente anche il sindaco della cittadina gallurese, Gianni Addis. Le parole a caldo di Sanguinetti: «Posso dire per conoscenza diretta che papa Francesco ha seguito personalmente l’iter della nomina e questo è un atto d'amore del santo padre per tutta la comunità della Diocesi di Tempio Ampurias. Il papa ha meditato a lungo prima di decidere e questa è la prova della grandissima attenzione per il nostro territorio».

Una nomina di peso

In effetti, Sanguinetti è da più di due anni alla guida della Diocesi di Gallura e Anglona in proroga. Sorridendo ieri il vescovo ha detto: «Per me è una bella giornata, ora potrò riposare. Comunque non andrò via subito, sarò ancora al mio posto per qualche mese». Le prime parole rivolte ai sardi della sua nuova comunità da Fornaciari sono state semplici: «Sono il vostro fratello. Abbiamo in comune lo stupore per questo incontro. Papa Francesco, ci sono pochissimi casi al mondo, forse solo due, ha scelto un monaco come vescovo». Il dato rilevante nella scelta di Francesco è il profilo di Roberto Fornaciari, una figura di rilievo internazionale, come teologo e per la sua esperienza di Camaldoli. La nomina viene letta come un riconoscimento della importanza della Diocesi anche nella prospettiva dei futuri accorpamenti e fusioni. La scelta di Francesco conferma l’attenzione della Chiesa per Olbia e per un territorio in forte espansione con pesanti contraddizioni sociali.