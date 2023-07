A Tempio batte forte il cuore rossoblù 

Vent’anni fa c’erano Zola e Suazo nelle entusiasmanti trasferte galluresi del Cagliari, ora c’è Pavoletti e mister Ranieri. Ma Tempio è sempre “caldissima” per i rossoblu. Ieri sera nel cuore della cittadina gallurese è stata festa grande per il Cagliari, in piazza Gallura migliaia di persone hanno salutato giocatori, allenatore e il presidente Tommaso Giulini. Entusiasmo alle stelle per Claudio Ranieri: quando l’allenatore del Cagliari è entrato nella piazza che è il salotto buono di Tempio, sono partiti i cori di una marea di ragazzini scatenati. Mister Ranieri ha parlato a loro e a tutti i tifosi: «Devo ringraziare i miei giocatori che sono riusciti a superare tutte le difficoltà che si sono presentate. Sono riusciti a diventare un gruppo unito, una squadra e una famiglia. E ringrazio anche voi ragazzi, non abbandonate i vostri sogni. Se sono obiettivi difficili, è più bello lottare per raggiungerli». Chi ha strappato applausi a scena aperta è stato Leonardo Pavoletti che è stato letteralmente assediato dai un nugolo di giovanissimi tifosi a caccia di autografi. Hanno salutati il Cagliari il sindaco di Tempio, Gianni Addis, e l’assessore regionale allo Sport, Andrea Biancareddu. Festeggiato anche il Tempio Calcio per la promozione in Eccellenza. Oggi per il Cagliari allenamento a porte nello stadio Manconi.

RIPRODUZIONE RISERVATA