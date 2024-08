A Telti con Daniel Lumera, don Cannavera e don Fiorillo 

Un invito a immergersi nella natura incontaminata della Gallura per incontrare se stessi e gli altri, a partire dalle suggestioni che nasceranno dal dialogo esperienziale tra il biologo naturalista, esperto di scienze del benessere, Daniel Lumera, don Ettore Cannavera e don Francesco Fiorillo, con momenti musicali profondamente emozionali creati dalla voce e dalla musica di Barbara Magnoni.

L’appuntamento è per il 24 agosto a Telti al entro L’Incontro, in località Sarra D'Oddastru. Uno spazio per potersi fermare, per sentire e ascoltare i propri bisogni autentici, scoprire e rispettare i propri ritmi e riconoscere la vocazione più profonda e vera, che appartiene alla propria irripetibile unicità.

Un incontro nato nello spirito del dono e del servizio: l’ingresso è su donazione libera, interamente devoluta (tolte le spese vive) a sostenere la creazione stessa del Centro e le attività sociali ad esso connesse gestite dall'Organizzazione di Volontariato My Life Design.

