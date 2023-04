A Tel Aviv l’omaggio di Netanyahu al turista italiano ucciso da un terrorista 

TEL AVIV. Momenti di commozione sul lungomare di Tel Aviv quando il primo ministro di Israele Benyamin Netanyahu si è recato sul luogo dove il 7 aprile l’italiano Alessandro Parini è stato travolto e ucciso in un attacco terroristico, compiuto da un arabo-israeliano alla guida di un’auto. Accolto dall'ambasciatore italiano Sergio Barbanti e accompagnato dalla moglie Sarah, il premier ha deposto una corona di fiori rossi.

Alcuni giorni fa l'ufficio di Netanyahu aveva anche fatto pubblicare sulla stampa locale un annuncio funebre in cui affermava che «il governo e il popolo di Israele sono a lutto per la morte di Alessandro Parini, sia benedetta la sua memoria, cittadino italiano ucciso in un attentato da un maledetto terrorista». Netanyahu si è intrattenuto con l'ambasciatore Barbanti circa 20 minuti, ha rinnovato la solidarietà nei confronti dell'Italia per la morte di Parini e, mostrandosi commosso, ha voluto conoscere ulteriori dettagli sulla sua vita e sulle ragioni della sua visita in Israele.

