A teatro per comunicare meglio 

Su il sipario per il personale medico dell’Asl Ogliastra. A calcare le assi del palco scenico del teatro San Francesco di Tortolì medici e infermieri impegnati nel corso per migliorare la relazione medico -paziente. “Theatrical Based Medicine (Tbm) - Uno strumento per una comunicazione efficace” ha visto direttori e coordinatori del personale sanitario cimentarsi con le tecniche teatrali abbinate alla comunicazione sanitaria ideate da Renato Giordano, medico endocrinologo-diabetologo romano, ma anche autore e regista teatrale di fama internazionale. I professionisti dell’azienda sanitaria hanno seguito il secondo livello del corso.

Giochi di ruolo

Il lavoro si focalizza in maniera specifica sulla comunicazione non verbale, su quella paraverbale e su quella verbale. «La comunicazione è una catena: se c’è un problema ad un qualunque livello, poi peggiora a livello globale - osserva Giordano - con questo percorso cerchiamo di aiutare il personale sanitario a rilevare le criticità, a colmare la mancanza che si viene a creare nel rapporto con gli altri». Tra nozioni di Shakespeare, Lecoq e della Commedia dell'arte, vengono dati degli strumenti che poi consentono ai partecipanti di andare in scena e sviluppare il “Role playing”. «Al termine del corso di primo livello abbiamo chiesto di scrivere un testo che raccontasse una vicenda lavorativa realmente accaduta – prosegue Giordano - nei giorni scorsi abbiamo fatto esercitare i partecipanti sulla messa in scena di questi episodi, per arrivare alla rappresentazione vera e propria che è poi la fase finale di tutto il lavoro».

Il gruppo

Giordano è supportato da un gruppo di attori professionisti: Livia Cascarano, Adriano Dossi e Emmanuel Gallot Lavallée. Un percorso che inizia a dare i suoi frutti. «È importante saper comunicare correttamente con il paziente e i propri colleghi - spiega Francesco Logias, direttore sanitario della Asl Ogliastra - per questo motivo abbiamo deciso di far partecipare i direttori e i coordinatori del nostro personale sanitario a questo corso. Tutti coloro che sono stati coinvolti si sono detti entusiasti, alcuni di loro hanno già ammesso di aver tratto degli evidenti benefici a livello lavorativo».