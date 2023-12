A Teatro Massimo al via oggi “Uomo  e Galantuomo” 

Un intrigante e divertente gioco di specchi tra realtà e finzione con “Uomo e Galantuomo”, una brillante commedia di Eduardo De Filippo in cartellone – in prima regionale – da oggi fino a domenica al Teatro Massimo di Cagliari per la stagione della Grande Prosa organizzata dal Cedac Sardegna.

Sotto i riflettori nel ruolo di Gennaro De Sia, capocomico di una compagnia di guitti scritturati per una serie di repliche in una località balneare, alle prese con le prove di “Mala Nova” di Libero Bovio, Geppy Gleijeses, considerato l'erede del grande drammaturgo partenopeo, da cui ha ricevuto il permesso di rappresentare le sue opere (Premio “Miglior Attore Europeo” conferito dall’Accademia Europea Medicea per “Filumena Marturano” con la regia di Liliana Cavani) accanto a un affiatato cast, formato da Patrizia Spinosi, Ciro Capano e Gino Curcione, con Roberta Lucca, Gregorio Maria De Paola, Irene Grasso, Riccardo Feola e con Salvatore Felaco e Demi Licata, con la partecipazione di Ernesto Mahieux (David di Donatello per “L’imbalsamatore” di Matteo Garrone), per la regia di Armando Pugliese, una produzione Gitiesse / Artisti Riuniti e Teatro della Toscana.

RIPRODUZIONE RISERVATA