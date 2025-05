A teatro faccia a faccia con la sindaca 

Un affollato faccia a faccia. Per la sindaca «un confronto aperto», per l’opposizione «uno show della prima cittadina, senza contraddittorio». C’erano tantissime persone nel teatro Maria Carta durante l’incontro “Cosa succede in città-Elmas oggi e domani” a distanza di tre anni e mezzo dall’insediamento della Giunta. La sala si è trasformata in un luogo di dialogo faccia a faccia tra Maria Laura Orrù, la Giunta e la maggioranza e i circa 230 presenti: «È stata un’occasione di confronto aperto, trasparente e costruttivo sui primi tre anni di mandato – ha spiegato la sindaca – durante la quale sono state illustrate le attività svolte, i progetti in corso e le prospettive future per la comunità di Elmas».

La discussione

«Durante la serata - ha proseguito la sindaca - si sono alternati interventi dell’amministrazione e della comunità, tutti accomunati dalla volontà di lavorare insieme per il bene di Elmas. Faremo tesoro di idee e riflessioni avanzate dai cittadini. In questi primi tre anni di amministrazione, grazie al contributo di tutti, abbiamo dato il via a importanti politiche volte al miglioramento della vita a Elmas. Come? Avviando fondamentali opere strategiche e recuperando ingenti finanziamenti per avviarne di nuove, in linea con gli obiettivi di mandato e attivando una programmazione strategica che ci consenta di realizzare la Elmas che vogliamo: accogliente e inclusiva, vivace culturalmente, sostenibile e attenta ai bisogni dei cittadini».

Investimenti futuri

A seguito della recente approvazione del piano strategico, il Comune si è posto l’obiettivo di trasformare il paese in una comunità smart, digitale, efficiente e sostenibile: «Abbiamo ottenuto finanziamenti per un totale di circa 350mila euro per la digitalizzazione e investito risorse comunali per la cybersecurity. Infine, il partenariato pubblico-privato consentirà la sostituzione e l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica e l’efficientamento di diverse strutture pubbliche, tra cui le scuole». Ingenti anche le somme ottenute per le opere pubbliche: «Oltre 25 milioni da fondi Pnrr, Fsc e regionali». Dalla minoranza in consiglio comunale è arrivata qualche frecciata. «Non ero presente all’incontro, mi hanno parlato di uno show della sindaca. Contraddittorio quasi assente», commenta Ercolano Massetti. Silvio Ruggeri dice che «ci sono state anche lamentele e segnalazioni a cui la sindaca ha cercato di ribattere, ma dobbiamo ricordare che molte opere sono a rilento e spero che si possa vedere presto il cambio di passo promesso». La sindaca si è detta soddisfatta: «Proseguiremo su questa strada, certi che solo attraverso partecipazione democratica, dialogo e ascolto reciproco si possa costruire una comunità sempre più consapevole, coesa e viva».

