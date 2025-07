A Tbilisi giornata senza medaglie per l’Italia Contestazione contro le sciabolatrici russe  

Giornata nera quella di ieri per l’Italia della scherma ai Mondiali di Tbilisi. Nessun atleta azzurro si è infatti qualificato per le semifinale delle prove individuali. Nella spada maschile, Davide Di Veroli e Matteo Galassi sono usciti ai quarti di finale, mentre Michela Battiston si è fermata agli ottavi nella sciabola femminile.

La protesta anti russa

Spazio anche a un fuori programma: il caso delle sciabolatrici russe ammesse ai Mondiali, sebbene come “atlete neutrali”, nonostante facciano parte dei gruppi sportivi militari, è sfociato in protesta. A bordo pedana tre persone, due ragazze e un uomo, hanno esposto dei cartelli con scritte contro gli “invasori” e urla, che hanno costretto gli addetti alla sicurezza a intervenire in forze.

Ma all'esterno della struttura c’erano altri contestatori, anche loro lì per protestare rumorosamente contro la presenza delle varie Egorian, Niktina e Velikaya, quest’ultima che ha perfino il grado di maggiore dell’Armata Rossa. Ognuna di loro è legata all'esercito russo, cosa espressamente in contrasto con i criteri di eleggibilità dettati dal Cio per riammettere i russi dopo l'invasione dell'Ucraina.

Individuale

Tornando ai risultati degli italiani, lo spadista Di Veroli ha ceduto per una stoccata (12-11) all'ungherese Gergely Siklosi, mentre Galassi (ancora under 20) ha perso per 15-13 contro l’ucraino Nikita Koshman concludendo al settimo posto. Da dimenticare anche la prova delle ragazze: la sciabolatrice Battiston ha perso di un soffio (15-14) contro la francese e vicecampionessa olimpica Balzer negli ottavi di finale. Eloisa Passaro e Mariella Viale hanno invece concluso rispettivamente al 25esimo e 27esimo posto. Eliminata al primo turno Chiara Mormile.

Le squadre

Al via ieri anche le gare a squadre di sciabola maschile: Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre hanno battuto nei sedicesimi di finale la Thailandia per 45-29, qualificandosi agli ottavi di finale dove oggi affronteranno la Germania.

Nel fioretto femminile invece la squadra italiana, composta da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Alice Volpi è testa di serie numero 1 e dunque salirà in pedana direttamente questa mattina per sfidare negli ottavi la Romania.

