«A Tavolara mi concedo un tuffo» Sogni e successi di un combattente 

Per Alessandro Gazale la prima volta a Tavolara coinciderà con il primo tuffo della stagione. «Non sono di quelli che sta in spiaggia per ore, però il costume me lo porto: quest’anno non ho ancora fatto il bagno al mare», spiega divertito l’attore sassarese, classe 1961, che al Festival del Cinema di Tavolara accompagna “La guerra di Cesare”.

Il film, che racconta una storia di amicizia, miniere e declino economico in Sardegna, segna l’esordio alla regia nel lungometraggio di Sergio Scavio, concittadino di Gazale, e chiuderà stasera sull’isola di Tavolara la trentacinquesima edizione di “Una notte in Italia”. «Mi aspetto che venga recepito in maniera positiva, com’è finora avvenuto: abbiamo ottenuto ottime recensioni, vinto un premio al Bari Film Festival per l’attore protagonista, Fabrizio Ferracane, che interpreta Cesare, e spero che il pubblico gradisca, anche stavolta», dice Gazale, che sarà presente alla proiezione delle 21 con Scavio e Ferracane.

Perché vedere “La Guerra di Cesare”?

«Intanto, perché c’è una buona prova di regia da parte di Sergio Scavio, e perché si tratta di un film in cui assistiamo a un viaggio interiore del protagonista che coincide con l’evoluzione del suo personaggio, che all’inizio è passivo mentre il mio, Mauro, il suo collega di lavoro, è molto attivo e polemico sulla condizione dei lavoratori. Nel momento in cui viene a mancare Mauro inizia la guerra di Cesare, che lancia un bellissimo messaggio sociale, invita al risveglio e alla ribellione, stimola le coscienze. O, almeno, dovrebbe, a maggior ragione per i tempi che stiamo vivendo».

La fantasia supera la realtà o l’attualità si sta superando?

«Il cinema in qualche modo racconta la società, legge e vive i momenti. Poi, sicuramente chi scrive è influenzato dal mondo che lo circonda, dalla storia ma anche dai costumi di un’epoca, e anche se la datazione cronologica de “La guerra di Cesare” resta vaga, si possono ritrovare delle coincidenze con i giorni nostri».

Avrebbe preferito essere Cesare?

«È un problema che non mi sono posto. Quando ricevo una sceneggiatura ho indicazioni precise per il personaggio, e anche se, leggendo la storia intera, tra i due quello col carattere più vicino al mio è Mauro, in generale, se mi piace la storia mi innamoro del mio personaggio, diversamente non partecipo. Da quel momento inizio il lavoro di costruzione relativo all’interpretazione, cercando di farlo al meglio».

Tra gli ospiti di Tavolara c’è Tomaso Mannoni, che l’ha diretta ne “Il sogno dei pastori”, altro film forte sulla Sardegna. Una commedia no?

«Piano piano si sta assistendo a un’evoluzione. Anche quest’anno sono stati realizzati diversi film che non si somigliano, anche dal punto di vista tecnico. Si è partiti dal raccontare una Sardegna stereotipata, legata al mondo agropastorale e al periodo dei sequestri, per passare poi alle periferie delle città e alla loro gente, fino alla commedia con Paolo Zucca. Si è lavorato molto in questo senso. Io, che non scrivo ma leggo, mi interesso a film che raccontano qualcosa di nuovo».

Perché ha deciso di fare l’attore?

«Era il mio sogno insieme a quello di fare l’insegnante di educazione fisica. E faccio entrambe le cose: a scuola organizziamo anche corsi di recitazione. Mi piaceva il teatro, ho iniziato col cabaret e la radio, e quando è arrivato il cinema, dovendo rinunciare a qualcosa ho mollato il teatro. Il successo è realizzarsi, e realizzarsi è fare le cose che ami».

